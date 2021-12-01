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"Не мали жодного права": експерт вважає, що у Зеленського не було підстав для звільнення суддів КСУ і призначення нових

1 грудня, 2021 середа
17:31
Суспільство Богдан Бондаренко

Експерт з конституційного права Богдан Бондаренко заявив, що Конституційний суд залишився єдиним органом, який може зупиняти владу від необдуманих вчинків

Про це він заявив у програмі "Змістовно з Єгором Чечериндою" на Еспресо.TV.

"Тут мова йде про ситуацію, яку створив Офіс президента. Вони звільнили суддів, хоча не мали на це жодного права. Вони не мали ні повноважень, ні підстав для такого звільнення. Всі говорять, що цей указ (про скасування призначення двох суддів КСУ, - ред) є неконституційним. Навіть Касаційний адмінсуд у складі Верховного вже сказав, що він є незаконним", - сказав Бондаренко.

Він додав, що "Офіс президента робить вигляд, що все прекрасно" і через Управління держохорони не пускає цих людей на роботу.

"Чому КСУ має значення для президента? У них є більшість в парламенті, яка може приймати закони, у них є президент, який може підписувати ці закони. Єдиний орган, який їх може сьогодні зупиняти від необдуманих вчинків - це Конституційний суд. КСУ заблокували. В якийсь момент, вони вирішили, що можна ще призначити на ці дві "вакантні" посади" своїх суддів. Всі казали про те, що немає вакантних посад. Ви нікого не звільнили, щоб когось туди призначити. Це говорили члени комісії, яка цей конкурс проводила, експерти", -  зазначив експерт.

Бондаренко додав, що такі призначення підривають авторитет суддів.

"Ключова проблема - що указ підписали, а ще треба присягу скласти. Як КСУ може привести до присяги суддю, призначеного в неконституційний спосіб? Як ми зможемо приймати рішення суду, якщо там двоє суддів просто повз по дорозі проходили і зайшли стали сидіти? Я не сподівався на КСУ, але у них лишився здоровий глузд і відчуття самоповаги до себе", - підсумував він.

 

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Конституційний суд
Володимир Зеленський
КСУ
експерт
Змістовно з Єгором Чечериндою
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