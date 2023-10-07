Не виключаю можливість атаки на вірменську територію, - політолог Григорян

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Щодо коридору у Сюніку (Зангезурський коридор через провінцію Сюнік у Вірменії є концепцією транспортного коридору для з'єднання країн регіону – ред.), я не виключаю можливості атаки на вірменську територію саме з-за цього коридору. Це пов'язано з тим, що Росія хоче його забрати, а не інші гравці. Хоча інші гравці хочуть цей коридор, але згодні, щоб це було як дорога, яку буде контролювати Вірменія", - пояснив голова аналітичного центру глобалізації та регіонального співробітництва.

За його словами, російське ФСБ хоче мати контроль над цим коридором, тобто поставити туди російських прикордонників.

"Це неприйнятно для Вірменії, тому Росія буде робити спроби налаштувати проти нас у черговий раз Азербайджан, щоб атакували. Тобто Росія повинна чиїмись руками влаштувати цю атаку. Були вже спроби РФ ставити пости, але тоді не вийшло. А зараз, я думаю, що Росія більш рішуче буде проти нас, бо ми почали рух у бік Заходу, а у РФ звернули на це увагу", - зауважив Степан Григорян.

Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном

19 вересня міністерство оборони Азербайджану оголосило про початок "антитерористичних заходів локального характеру" для відновлення конституційного ладу в Карабаху. У МЗС Вірменії заявили, що таким чином Азербайджан проводить "етнічні чистки".

0 вересня влада Нагірного Карабаху повідомила про припинення вогню. Президент Азербайджану заявив, що "всі завдання в регіоні" були виконані.

22 вересня в Азербайджані заявили про амністію вірменським військовим Нагірного Карабаху, які складуть зброю.

Президент Франції Емманюель Макрон висловив "безумовну" підтримку Вірменії у конфлікті з Азербайджаном. Він наголосив, що Франція продовжить надавати підтримку як на гуманітарному, так і на політичному рівні

25 вересня протестувальники в Єревані анонсували в країні загальну акцію непокори в найближчі три дні.

Станом на вечір 29 вересня з Нагірного Карабаху до Вірменії прибули близько 100 тис. біженців.

30 вересня Вірменія подала позов до Міжнародного суду ООН проти Азербайджану, звинувачуючи Баку в утиску прав вірмен у Нагірному Карабаху.

1 жовтня, місія Організації Об'єднаних Націй вперше за 30 років прибула до Нагірного Карабаху через те, що масовий вихід етнічних вірмен з регіону через операцію Азербайджану продовжувався.

Еспресо пояснює, чому відбулася нова війна в Карабасі у 2023 році та що чекає на регіон після швидкої операції Азербайджану.