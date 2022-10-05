Про це прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр наголосила під час брифінгу.

США продовжують дотримуватись принципу "нічого про Україну без самої України", зауважила вона.

"Ми були дуже зрозумілі у цьому питанні... Ми не збираємося говорити про Україну без України. Їм приймати рішення, коли справа дійде до дипломатії чи переговорів", - додала представниця Білого дому.

Увечері 3 жовтня у верифікованому акаунті Маска з'явилася серія провокаційних твітів. Зокрема, Ілон Маск припустив, як можна досягнути миру в Україні, й запропонував підтримати або ні його пропозицію. Серед пунктів, які опубліковано в опитуванні Маска, – "провести ще раз референдум на тимчасово окупованих РФ українських територіях" і "віддати Росії Крим". У коментарях Маску натомість запропонували демілітаризувати Росію і порадили вчити історію. На таке опитування відреагував і президент України Володимир Зеленський. У своєму акаунті він також запустив опитування. У ньому Зеленський запитав користувачів, який Ілон Маск їм подобається більше - той, що підтримує Україну, чи той, що підтримує Росію.

Своєю чергою українці відгукнулися на заклик волонтерів Сергія Притули та Ігоря Лаченкова зібрати гроші "на підручник з історії України для Ілона Маска" – після того, як він опублікував серію провокаційних твітів. Зібрані кошти витратять для потреб ЗСУ. Лише за 30 хвилин українці задонатили мільйон гривень. Трохи більш ніж за годину на рахунку було вже понад 1,7 млн грн. 4 жовтня Притула сказав, що менш ніж за добу українці зібрали вже понад 2,3 млн грн.

На це відреагував і президент Литви Гітанас Науседа. Він сказав: "коли хтось намагається вкрасти колеса Тесли, це не робить його власником".

Згодом Маск під опитуванням президента Володимира Зеленського заявив, що все ще на стороні України.

Кремль також відреагував на такі твіти бізнесмена. Вважає їх "вельми позитивними".

Пізніше Ілон Маск запропонував компанії Twitter Inc відновити угоду про купівлю, хоча раніше відмовився від неї.

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