English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ "Не збираємося говорити про Україну без України": Білий дім не підтримує "формулу миру" Ілона Маска

"Не збираємося говорити про Україну без України": Білий дім не підтримує "формулу миру" Ілона Маска

5 жовтня, 2022 середа
05:29
Світ Карін Жан-П'єр

В адміністрації президента США заявили, що не підтримують ідеї бізнесмена, керівника Tesla Ілона Маска щодо врегулювання війни в Україні

Про це прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр наголосила під час брифінгу.

США продовжують дотримуватись принципу "нічого про Україну без самої України", зауважила вона.

"Ми були дуже зрозумілі у цьому питанні... Ми не збираємося говорити про Україну без України. Їм приймати рішення, коли справа дійде до дипломатії чи переговорів", - додала представниця Білого дому.

  • Увечері 3 жовтня у верифікованому акаунті Маска з'явилася серія провокаційних твітів. Зокрема, Ілон Маск припустив, як можна досягнути миру в Україні, й запропонував підтримати або ні його пропозицію. Серед пунктів, які опубліковано в опитуванні Маска, – "провести ще раз референдум на тимчасово окупованих РФ українських територіях" і "віддати Росії Крим". У коментарях Маску натомість запропонували демілітаризувати Росію і порадили вчити історію. На таке опитування відреагував і президент України Володимир Зеленський. У своєму акаунті він також запустив опитування. У ньому Зеленський запитав користувачів, який Ілон Маск їм подобається більше - той, що підтримує Україну, чи той, що підтримує Росію.

  • Своєю чергою українці відгукнулися на заклик волонтерів Сергія Притули та Ігоря Лаченкова зібрати гроші "на підручник з історії України для Ілона Маска" – після того, як він опублікував серію провокаційних твітів. Зібрані кошти витратять для потреб ЗСУ. Лише за 30 хвилин українці задонатили мільйон гривень. Трохи більш ніж за годину на рахунку було вже понад 1,7 млн грн. 4 жовтня Притула сказав, що менш ніж за добу українці зібрали вже понад 2,3 млн грн.

  • На це відреагував і президент Литви Гітанас Науседа. Він сказав: "коли хтось намагається вкрасти колеса Тесли, це не робить його власником".

  • Згодом Маск під опитуванням президента Володимира Зеленського заявив, що все ще на стороні України.

  • Кремль також відреагував на такі твіти бізнесмена. Вважає їх "вельми позитивними".

  • Пізніше Ілон Маск запропонував компанії Twitter Inc відновити угоду про купівлю, хоча раніше відмовився від неї.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Крим
скандал
війна з Росією
Ілон Маск
США
Читайте також:
Путін
4 жовтня, 2022 вiвторок
Путін планує провести ядерне випробування на кордонах України, - The Times
Ілон Маск
4 жовтня, 2022 вiвторок
Скандальні твіти з "формулою миру": Маск запевнив Зеленського щодо підтримки України, але "масштабна ескалація завдасть великої шкоди"
ракети великої дальності ATACMS
3 жовтня, 2022 понедiлок
У Пентагоні пояснили, чому Україна досі не отримала далекобійних ракет до HIMARS
Київ
+8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.92
    Купівля 39.92
    Продаж 40.95
  • EUR
    Купівля 38.7
    Продаж 39.96
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, середа
5 жовтня
06:17
втрати окупантів
В Україні ліквідували двох старших лейтенантів армії РФ, - офіцер ЗСУ Штефан
06:00
Перетин кордону
Петиція щодо виїзду за кордон студентів-чоловіків набрала необхідних 25 тис. голосів
05:45
Матч Шахтар - Селтік, Ліга чемпіонів
"Реал" - "Шахтар": де та коли дивитись матч Ліги чемпіонів
05:27
Мар'ян Швед, Шахтар, Ліга чемпіонів
Ліга чемпіонів: розклад матчів і трансляцій 5 жовтня
05:05
Оновлено
Біла Церква
Росія атакувала Білу Церкву іранськими дронами-камікадзе. У місті знову лунають вибухи
04:38
Баварія, Лерой Сане, Ліга чемпіонів
Ліга чемпіонів: результати всіх матчів 4 жовтня
03:47
Українська ППО ЗСУ
Українська ППО збила 3 російські безпілотники та 2 гелікоптери Мі-8 і Мі-24
03:30
Херсонська область
Підтягують резерви, підривають мости та знищують боєприпаси: як окупанти реагують на констрнаступ ЗСУ на Півдні
03:15
Втрати окупантів
ЗСУ вбили 31 рашиста і знищили 8 танків на Півдні України
03:05
ЗСУ
На різних ділянках фронту ЗСУ вдалось заглибитись від 10 до 20 км, - ОК "Південь"
02:45
Президент США Джо Байден
Байден балотуватиметься на другий термін у 2024 році
01:46
ЗСУ
ЗСУ знищили склади росіян у Донецькій, Херсонській і Запорізькій областях
01:14
Росіяни обстріляли три громади у Сумській області
01:12
санкції проти Росії
Посли ЄС погодили нові санкції проти РФ, у пакет включено граничну ціну на нафту, – ЗМІ
00:49
В Україні ліквідували командира танкової роти росіян, – офіцер ЗСУ Штефан
00:46
Путін і Лавров
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 4 жовтня
00:30
Футболісти "Ліверпуля" у матчі Ліги чемпіонів
"Ліверпуль" впевнено обіграв "Рейнджерс" у Лізі чемпіонів
00:20
Окупанти використовували для катувань протигаз із тліючою ганчіркою
Полоненим виривали зуби й закопували в землю живцем: слідчі виявили катівню в Пісках-Радьківських на Харківщині
00:15
Інтер, Ліга чемпіонів
"Інтер" несподівано переміг "Барселону" в Лізі чемпіонів
00:02
Ілон Маск
Маск знову готовий купити Twitter за початковою ціною $44 млрд
2022, вiвторок
4 жовтня
23:29
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
Мурашов надалі не виконуватиме обов'язків гендиректора Запорізької АЕС, – МАГАТЕ
23:23
Джорджія Мелоні
Зеленський обговорив з Джоржею Мелоні вступ України до НАТО, посилення санкцій проти РФ і запросив її в гості
23:00
Москва_Кремль
З Путіним світ уже не говоритиме, невдовзі ми можемо побачити несподівані рішення в Москві, - Огризко
22:59
Словаччина Україна
47% словаків хочуть перемоги України у війні, лише 19% – Росії: опитування
22:47
Херсонська область
Офіційно: на Херсонщині деокуповано 8 населених пунктів. Перелік
22:34
Сергій Гайдай
Мінують усе підряд: Гайдай розповів, як окупанти намагаються зупинити наступ ЗСУ у Кремінній
22:32
Зеленський
Зеленський призначив очільників 13 військових адміністрацій на деокупованій Харківщині
22:20
Україна Британія
Ми підтримуватимемо українців, поки не буде відновлено їхню територіальну цілісність, - глава МЗС Британії
22:02
Прапор України
Посольство України в Сербії заявило, що використання "прецеденту Косова" для виправдання анексії територій України – неприйнятне
22:01
Інтерв’ю
Путін на військовому параді у Москві
Найбільш вірогідно, що ЗСУ зіб’ють ядерну ракету, - британський полковник Грант
21:41
прапор України
​​​​​​​Українські воїни звільнили Малу Олександрівку на Херсонщині
21:39
Ліки
Уряд запровадив граничні оптові ціни на ліки, що закуповують за бюджетні кошти
21:27
Ексклюзив
Володимир Огризко
У країн НАТО немає вибору, вступ України має завершитися найближчими роками, - Огризко
21:26
Аналітика
Сергій Згурець
Мишоловка для ворога на правобережжі Херсонщини ймовірно закривається. Колонка Сергія Згурця
21:22
Оновлено
Джо Байден ООН
HIMARS, артсистеми, боєприпаси та бронетехніка: Байден підтвердив надання Україні нового пакету допомоги на $625 млн
21:21
Мінекономіки, Міністерство економіки України
Уряд передав Фонду держмайна понад 800 об'єктів держвласності вартістю 45 млрд грн
21:06
Уряд України
Україна планує скасувати угоду про уникнення подвійного оподаткування з Білоруссю
20:59
речі окупантів
Поблизу кордону РФ із Сумщиною перебувають російські новобранці, - голова ОВА
20:49
Ексклюзив
Примусово мобілізовані росіяни розглядають варіант здатися в полон Україні
У армії РФ відбулось усунення професійної вертикалі, - боєць ЗСУ Шандор
20:40
Нацгвардійці показали, як ефектно знищили російський склад з боєприпасами на Харківщині
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV