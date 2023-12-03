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Ексклюзив

Немає поняття "план війни на рік", є план воєнної кампанії, - полковник запасу Якубець

3 грудня, 2023 неділя
16:30
Війна з Росією Залужний та Єрмак в ході переговорів з посадовцями США

На далеку перспективу складати воєнний план практично неможливо, немає поняття "план війни на рік"

Про це розповів військовий експерт, командувач аеромобільних військ України у 1998-2005 роках, полковник запасу Іван Якубець в етері телеканалу Еспресо.

"Сказати що буде в 2024 році можна одним словом - буде війна, ось правильна стратегічна відповідь. Питання лише в тому, якою вона буде і тут треба говорити вже більш професійно. Немає поняття "плану війни на рік", є план на воєнну кампанію, це найбільший план. Існують закони війни, що створювалися століттями. На далеку перспективу складати воєнний план практично неможливо", - зазначив він.

Він прокоментував закид заступниці голови парламентського комітету з нацбезпеки і оборони Безуглої стосовно того, що головком ЗСУ начебто "не зміг надати план задуму на 2024 рік".

"Безуглій дуже було потрібно, щоб Головнокомандувач ЗСУ подав їй план війни на 2024 рік. Соромно, що комітет ВРУ з питань нацбезпеки і оборони очолюють такі люди як Безугла, це небезпечно для нашої держави", - сказав Якубець.

За його словами, воєнна кампанія планується на 2-3 місяці, тобто на зимово-весняний період. Зокрема, розглядаються дії ЗСУ та їхня мета в цей період. 

"На мій погляд Верховне Головнокомаднування і Головнокомандування ЗСУ вже давно оголосило це питання, але деякі народні депутати не розуміють цього. Натомість, вони вимагають від Залужного план війни. Якщо вони хочуть знати про війну на 2024 рік більш детально, потрібно запитати Верховного Головнокомандуавча", - додав він.

Військовий експерт вважає, що окремі особи повинні вибачитися перед Головнокомандувачем ЗСУ Залужним.

"Як сказав Єрмак, всі воєнні дії затверджує Ставка. Без Верховного Головнокомандувача казати про дії на 2024 рік ніхто не має права, в тому числі Залужний. Тому депутати звернулися не за адресою, але цькувати почали саме Залужного. Це небезпечне питання, це треба припинити. Вони мають вибачитись перед Залужним, бо це несправедливо", - резюмував він.

  • Заступниця голови комітету з нацбезпеки Безугла звинуватила Залужного в тому, що він не надав "ніякого плану дій на 2024 рік" ані на Ставці, ані комітету ВР. На її думку, головком має піти у відставку.

    “Зараз ситуація така, що якщо військове керівництво не може надати ніякого задуму на 2024 рік, а всі їхні пропозиції щодо мобілізації зводяться до того, що треба більше людей, без жодної пропозиції зі змін системи ЗСУ, то таке керівництво має піти”, — написала Безугла.

  • У Третій штурмовій бригаді, коментуючи заяву нардепки, зазначили, що "всім було б набагато краще, якби дурні, некомпетентні й неадекватні люди не пхали свій ніс у справи мобілізації, війни та військових".

  • Секретар комітету ВР з нацбезпеки й оборони, народний депутат Роман Костенко заперечує, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний мав подавати якийсь план до комітету.

  • Депутат фракції "Слуга Народу" Ігор Кривошеєв повідомив, що зареєстрував постанову щодо відкликання нардепки Мар'яни Безуглої з посади заступниці голови комітету нацбезпеки

  • Народна депутатка України Оксана Савчук вважає, що Мар'яна Безугла свідомо здійснює інформаційні вкиди, тому що вони санкціоновані, аби зрозуміти реакції та настрої у суспільстві.

Суспільство
Україна
Володимир Зеленський
ЗСУ
Військові новини
Валерій Залужний
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