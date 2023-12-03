Немає поняття "план війни на рік", є план воєнної кампанії, - полковник запасу Якубець

Про це розповів військовий експерт, командувач аеромобільних військ України у 1998-2005 роках, полковник запасу Іван Якубець в етері телеканалу Еспресо.

"Сказати що буде в 2024 році можна одним словом - буде війна, ось правильна стратегічна відповідь. Питання лише в тому, якою вона буде і тут треба говорити вже більш професійно. Немає поняття "плану війни на рік", є план на воєнну кампанію, це найбільший план. Існують закони війни, що створювалися століттями. На далеку перспективу складати воєнний план практично неможливо", - зазначив він.

Він прокоментував закид заступниці голови парламентського комітету з нацбезпеки і оборони Безуглої стосовно того, що головком ЗСУ начебто "не зміг надати план задуму на 2024 рік".

"Безуглій дуже було потрібно, щоб Головнокомандувач ЗСУ подав їй план війни на 2024 рік. Соромно, що комітет ВРУ з питань нацбезпеки і оборони очолюють такі люди як Безугла, це небезпечно для нашої держави", - сказав Якубець.

За його словами, воєнна кампанія планується на 2-3 місяці, тобто на зимово-весняний період. Зокрема, розглядаються дії ЗСУ та їхня мета в цей період.

"На мій погляд Верховне Головнокомаднування і Головнокомандування ЗСУ вже давно оголосило це питання, але деякі народні депутати не розуміють цього. Натомість, вони вимагають від Залужного план війни. Якщо вони хочуть знати про війну на 2024 рік більш детально, потрібно запитати Верховного Головнокомандуавча", - додав він.

Військовий експерт вважає, що окремі особи повинні вибачитися перед Головнокомандувачем ЗСУ Залужним.

"Як сказав Єрмак, всі воєнні дії затверджує Ставка. Без Верховного Головнокомандувача казати про дії на 2024 рік ніхто не має права, в тому числі Залужний. Тому депутати звернулися не за адресою, але цькувати почали саме Залужного. Це небезпечне питання, це треба припинити. Вони мають вибачитись перед Залужним, бо це несправедливо", - резюмував він.