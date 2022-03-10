"Немає такої речі, як прискорений вступ": прем'єр Нідерландів про шлях України до ЄС
Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що немає можливості швидкого приєднання України до Євросоюзу
Про це він заявив, коли прибув на саміт лідерів ЄС у Франції, повідомляє ЄП.
Рютте сказав, що не бачить перспектив щодо можливості прискореного вступу України в ЄС.
"Не повинно бути жодних сумнівів у тому, що Нідерланди і Україна стоять пліч-о-пліч, але немає такої речі, як прискорений вступ. Її не існує", - заявив нідерландський прем’єр.
Рютте сказав, що всі країни Західної Європи, кажуть, що не варто намагатися запровадити прискорену процедуру.
"Питання про те, за чи проти членства України, наразі не стоїть", - зазначив він.
- Україна подала заявку на вступ до ЄС за прискореною процедурою 28 лютого.
- Також заявки подали Грузія та Молдова.
- 1 березня Євросоюз офіційно розпочав процедуру розгляду заявки України на членство.
- За даними видання Bloomberg, кілька країн Євросоюзу виступили проти того, щоб надати Україні статус країни-кандидата на вступ до ЄС вже цього тижня.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна чекає чіткого сигналу щодо заявки на вступ до Євросоюзу
- Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що не вважає можливим розгляду заявки України на вступ до ЄС в умовах війни.
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