"Немає такої речі, як прискорений вступ": прем'єр Нідерландів про шлях України до ЄС

Про це він заявив, коли прибув на саміт лідерів ЄС у Франції, повідомляє ЄП.



Рютте сказав, що не бачить перспектив щодо можливості прискореного вступу України в ЄС.



"Не повинно бути жодних сумнівів у тому, що Нідерланди і Україна стоять пліч-о-пліч, але немає такої речі, як прискорений вступ. Її не існує", - заявив нідерландський прем’єр.

Рютте сказав, що всі країни Західної Європи, кажуть, що не варто намагатися запровадити прискорену процедуру.



"Питання про те, за чи проти членства України, наразі не стоїть", - зазначив він.