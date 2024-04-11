На тлі загроз від Ірану Ізраїль відвідає командувач Збройних сил США, - Axios
У четвер, 11 квітня, очільник Центрального командування Збройних сил США (CENTCOM), генерал Майкл Курілла відвідає Ізраїль, щоб обговорити загрозу військової атаки Ірану на країну
Про це повідомляє Axios.
Очікується, що під час візиту, генерал зустрінеться з міністром оборони Ізраїлю Йоавом Галантом та вищими посадовими особами Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).
Тим часом телеканал Al Jazeera з посиланням на американського чиновника повідомив, що попередня обіцянка президента Джо Байдена про те, що підтримка США безпеки Ізраїлю є "залізобетонною", "не була зроблена на порожньому місці".
Чиновник додав, що якщо атака буде здійснена з використанням ракет і безпілотників, американські сили можуть допомогти збити їх. І додав, що США не виключають спільної відповіді з Ізраїлем, якщо єврейська держава зазнає нападу з боку Ірану або його маріонеток.
У повідомленні додається, що американські та ізраїльські чиновники з різних відомств контактували протягом останніх кількох днів. Країни готуються до потенційної відповіді Ірану.
Що передувало
2 квітня в результаті ізраїльського авіаційного удару було майже повністю зруйноване представництво Ірану у столиці Сирії – загинули щонайменше шестеро людей.
Напередодні ЦРУ попередила, що впродовж 48 годин Ірану відповідь може почати військову операцію проти Ізраїлю. Про це свідчать також арабські джерела.
4 квітня командування Армії оборони Ізраїлю повідомило, що оголошує мобілізацію резервістів, які служили у підрозділах протиповітряної оборони, у зв'язку з можливою ескалацією напруженості у регіоні.
Цього ж дня прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу відреагував на можливу атаку Ірану, зазначивши, що Ізраїль вже роками бореться з войовничим сусідом і зуміє захистити себе.
6 квітня повідомлялось, що США перебувають у стані підвищеної готовності через можливий удар Ірану по ізраїльських або американських базах в регіоні у відповідь на удар Ізраїлю по посольству Ірану в Сирії.
10 квітня Верховний духовний лідер Ірану Алі Хаменеї заявив, що Ізраїль "має бути покараний" за напад на посольства країни в Сирії.
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