На тлі загроз від Ірану Ізраїль відвідає командувач Збройних сил США, - Axios

Про це повідомляє Axios.

Очікується, що під час візиту, генерал зустрінеться з міністром оборони Ізраїлю Йоавом Галантом та вищими посадовими особами Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Тим часом телеканал Al Jazeera з посиланням на американського чиновника повідомив, що попередня обіцянка президента Джо Байдена про те, що підтримка США безпеки Ізраїлю є "залізобетонною", "не була зроблена на порожньому місці".

Чиновник додав, що якщо атака буде здійснена з використанням ракет і безпілотників, американські сили можуть допомогти збити їх. І додав, що США не виключають спільної відповіді з Ізраїлем, якщо єврейська держава зазнає нападу з боку Ірану або його маріонеток.

У повідомленні додається, що американські та ізраїльські чиновники з різних відомств контактували протягом останніх кількох днів. Країни готуються до потенційної відповіді Ірану.

Що передувало

2 квітня в результаті ізраїльського авіаційного удару було майже повністю зруйноване представництво Ірану у столиці Сирії – загинули щонайменше шестеро людей.

Напередодні ЦРУ попередила, що впродовж 48 годин Ірану відповідь може почати військову операцію проти Ізраїлю. Про це свідчать також арабські джерела.

4 квітня командування Армії оборони Ізраїлю повідомило, що оголошує мобілізацію резервістів, які служили у підрозділах протиповітряної оборони, у зв'язку з можливою ескалацією напруженості у регіоні.

Цього ж дня прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу відреагував на можливу атаку Ірану, зазначивши, що Ізраїль вже роками бореться з войовничим сусідом і зуміє захистити себе.

6 квітня повідомлялось, що США перебувають у стані підвищеної готовності через можливий удар Ірану по ізраїльських або американських базах в регіоні у відповідь на удар Ізраїлю по посольству Ірану в Сирії.

10 квітня Верховний духовний лідер Ірану Алі Хаменеї заявив, що Ізраїль "має бути покараний" за напад на посольства країни в Сирії.