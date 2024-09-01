США не вважають, що F-16 в Україні був збитий дружнім вогнем із Patriot, - NYT
Високопоставлені військові чиновники США кажуть, що літак F-16 в Україні навряд чи збили українські військові з системи Patriot
Про це повідомляє NYT.
Двоє високопоставлених військових чиновників США заявили, що, ймовірно, причиною збиття F-16 в Україні не був дружній вогонь з Patriot і що американські та українські слідчі розглядають різні версії. Зокрема, припускають і механічну несправність, і помилку пілота.
Видання зауважує, що Україна засекретила свою програму F-16, оскільки і літаки, і пілоти є цінними цілями для росіян.
Українські військові аналітики кажуть, що поки що занадто рано говорити про причини катастрофи. Але вони підкреслили, що західні системи ППО та винищувачі F-16 ніколи не працювали разом у таких складних умовах, як обставини в Україні в понеділок, 26 серпня.
Що відомо про катастрофу літака F-16 в Україні
У ніч з 25 на 26 серпня РФ атакувала Україну ракетами та дронами. Унаслідок тривалої масованої атаки загинули та були поранені люди в різних регіонах, також ворог ударив по інфраструктурі. Володимир Зеленський 26 серпня провів ставку. За його даними, ворог запустив по території України 127 ракет різного типу й 109 дронів.
Президент України Володимир Зеленський під час форуму "Україна 2024. Незалежність" заявив, що українські військові за допомогою винищувачів F-16 збили деякі російські ракети під час масованої атаки 26 серпня.
Видання Wall Street Journal 29 серпня повідомило, що 26 серпня в Україні, ймовірно, був знищений перший винищувач F-16.
Згодом у Генеральному штабі ЗСУ підтвердили, що під час відбиття російського ракетного удару винищувач F-16 зазнав катастрофи, загинув пілот Олексій Месь.
Нардепка Мар'яна Безугла заявила, що літак F-16, наданий Україні партнерами, нібито збила українська ППО, а військове командування ЗСУ це приховує. У відповідь тодішній командувач ПС генерал-лейтенант Микола Олещук наголосив, що інформацію не приховують, а нардепку назвав "основним ньюзмейкером ворожої пропаганди".
30 серпня президент Володимир Зеленський звільнив командувача Повітряних сил ЗСУ Миколу Олещука, який був на цій посаді з 2021 року. Повітряні сили ЗСУ тимчасово очолить генерал-лейтенант Анатолій Кривоножко. Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що звільнення командувача Повітряних сил ЗСУ Миколи Олещука не пов'язане з загибеллю пілота під час катастрофи F-16.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.92 Купівля 40.92Продаж 41.4
- EUR Купівля 45.3Продаж 45.98
- Актуальне
- Важливе