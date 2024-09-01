США не вважають, що F-16 в Україні був збитий дружнім вогнем із Patriot, - NYT

Про це повідомляє NYT.

Двоє високопоставлених військових чиновників США заявили, що, ймовірно, причиною збиття F-16 в Україні не був дружній вогонь з Patriot і що американські та українські слідчі розглядають різні версії. Зокрема, припускають і механічну несправність, і помилку пілота.

Видання зауважує, що Україна засекретила свою програму F-16, оскільки і літаки, і пілоти є цінними цілями для росіян.

Українські військові аналітики кажуть, що поки що занадто рано говорити про причини катастрофи. Але вони підкреслили, що західні системи ППО та винищувачі F-16 ніколи не працювали разом у таких складних умовах, як обставини в Україні в понеділок, 26 серпня.