Умєров: звільнення Олещука з командування Повітряних сил не пов'язано з першою втратою F-16

Про це він заявив в інтерв'ю CNN.

"Я б, напевно, сказав, що це ротація. Це два окремих питання... на даному етапі я б їх не пов'язував", - прокоментував Умєров.

Він також назвав загибель пілота прикрою і додав, що Україна розслідує те, що сталося. До того ж, за його словами, Україна відкрила цю справу для партнерів, "щоб вони також аналізували це і розслідували разом з нами".

Зазначимо, що у пʼятницю, 30 серпня, президент Володимир Зеленський звільнив командувача Повітряних сил ЗСУ Миколу Олещука, який був на цій посаді з 2021 року. Повітряні сили ЗСУ тимчасово очолить генерал-лейтенант Анатолій Кривоножко.

Що відомо про катастрофу літака F-16 в Україні

У ніч з 25 на 26 серпня РФ атакувала Україну ракетами та дронами. Унаслідок тривалої масованої атаки загинули та були поранені люди в різних регіонах, також ворог ударив по інфраструктурі. Володимир Зеленський 26 серпня провів ставку. За його даними, ворог запустив по території України 127 ракет різного типу й 109 дронів.

Президент України Володимир Зеленський під час форуму "Україна 2024. Незалежність" заявив, що українські військові за допомогою винищувачів F-16 збили деякі російські ракети під час масованої атаки 26 серпня.

Видання Wall Street Journal 29 серпня повідомило, що 26 серпня в Україні, ймовірно, був знищений перший винищувач F-16.

Згодом у Генеральному штабі ЗСУ підтвердили, що під час відбиття російського ракетного удару винищувач F-16 зазнав катастрофи, загинув пілот Олексій Месь.

Нардепка Мар'яна Безугла заявила, що літак F-16, наданий Україні партнерами, нібито збила українська ППО, а військове командування ЗСУ це приховує. У відповідь тодішній командувач ПС генерал-лейтенант Микола Олещук наголосив, що інформацію не приховують, а нардепку назвав "основним ньюзмейкером ворожої пропаганди".