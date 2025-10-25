Цієї ночі в Україні була балістична загроза, зокрема, через активність на полігоні "Капустин яр", звідки можуть запускати "Орешник": що про це кажуть у Повітряних силах 

Цю інформацію в коментарі для Еспресо підтвердив начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Повітряні сили повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння по всій території держави. А це говорить, очевидно, про те, що була ймовірна загроза пов'язана з активністю на полігоні Капустин Яр у Росії", – зазначив Ігнат.

Саме з Капустіного Яру запускають російську балістичну ракету "Орешник", яку Кремль подає як новітню розробку.

Фіксують такі загрози за допомогою іноземних партнерів.

"Я тисячу раз про це говорив уже і сьогодні в тому числі – ми працюємо з нашими колегами з країн НАТО, які допомагають нам з інформацією. Про пуски ракет, зокрема, стратегічної авіації, з Чорного моря, "Калібрів", а також отримуємо й іншу інформацію про активність на полігоні Капустіного Яру".

Наскільки часто можуть бути зараз такі повідомлення про загрозу дальньої балістики Ігнат прогнозувати не береться, адже росіяни, каже, закривають цей полігон регулярно, терміном на два-три тижні. Володіти достовірною інформацією можна лише, сидячи в кабінеті Путіна, наголосив речник.

Крім того, Юрій Ігнат закликав вірити лише офіційним джерелам інформації, а повідомлення у моніторингових каналах – перевіряти. Адже багато каналів і навіть ЗМІ готові розповсюджувати неперевірену інформацію, щоб збільшити кількість переглядів.

Що таке "Орешник"

Раніше керівник Головного управління розвідки міноборони Кирило Буданов пояснював, що загадковий "Орешник" – це майже "Рубіж" і той самий "Кедр", про який відомо доволі давно.

"Російський диктатор відкрито, відверто, публічно заявив, що була застосована ракета "Орешник". Так він її назвав. "Орешник" - це назва науково-дослідної роботи, це її просто шифр. Сама ж система називається "Кедр. Ракета експериментальна. Ми точно знали, що на жовтень місяць мали зробити два дослідних зразки, можливо, зробили трошки більше. Але це дослідний зразок", – сказав очільник ГУР.

Ймовірні технічні характеристики "Орешника"

Довжина – 23 м,

Діаметр – 2 м,

Вага – бл. 40-50 т,

Бойова частина – 1000-1200 кг,

Дальність – 5000-5800 км,

Швидкість – понад 11 Махів (майже 4 км/с),

Точність – до 150 м,

Ціна – від $40 млн.

Вперше російський диктатор Володимир Путін заявив про "Орешник" торік у листопаді. Тоді він сказав, що РФ випробувала балістичну ракету середньої дальності під час атаки по Дніпру. А Служба безпеки України представила унікальні докази чергової російської агресії, показавши світовим ЗМІ уламки так званого Орешника.

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявляв про готовність розмістити на території Білорусі до 10 ракетних комплексів "Орешник". А під час навчань "Захід-2025" у вересні білоруси та росіяни провели тренування з використанням такого ракетного комплексу, безпілотників та новітніх тактик ведення бойових дій.

22 жовтня в Росії пройшли навчання стратегічних ядерних сил із залученням наземних, морських і авіаційних підрозділів. Російські пропагандистські медіа поширили кадри з цих навчань, писав Главред.