Якщо КНДР відправить війська на війну в Україну, це призведе до значної ескалації конфлікту, - Рютте
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте попередив про значну ескалацію війни в України, якщо КНДР відправить війська на допомогу російській армії
Про це він написав у Х.
"Якщо Північна Корея надішле війська в Україну, щоб воювати на боці Росії, це призведе до значної ескалації конфлікту", - заявив Рютте.
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Зокрема, він обговорював цю тему з президентом Південної Кореї Юн Сок Йолем. Також йшлося про тісне партнерство Альянсу з Сеулом, співпрацю у сфері оборони та промисловості, а також взаємопов'язаній безпеці Євроатлантичного та Індо-Тихоокеанського регіонів.
Військова співпраця Росії та КНДР. Що відомо
Kyiv Post 4 жовтня повідомило, що внаслідок ракетного удару по окупованій території Донеччини загинули 20 військових. Серед них, зокрема, були шестеро військових із КНДР, які проводили консультації з російською армією.
Міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен 8 жовтня попередив, що Північна Корея може скерувати свої війська в Україну на підтримку Росії.
Президент України Володимир Зеленський на пресконференції в Брюсселі 17 жовтня повідомив, що росіяни планують підготувати 10 тис. північнокорейських військових та залучити їх до війни в Україні.
Начальник ГУР МО Кирило Буданов поінформував, що на сході Росії перебуває близько 11 тисяч північнокорейських піхотинців, які проходять підготовку для участі в бойових діях в Україні. За його словами, перший підрозділ у складі 2600 солдатів вирушить до Курська, де Україна встановила плацдарм.
Україна надала Північноатлантичному альянсу розвідувальну інформацію про участь військових з Північної Кореї у війні на боці Росії та попросила надати відповідні дані держав НАТО Києву.
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що участь північнокорейських військових у війні проти України на боці РФ означатиме "значну ескалацію".
Пізніше стало відомо, що Південна Корея розглядає можливість надання Україні допомоги у вигляді своїх військових та даних розвідки у відповідь на дії Північної Кореї, яка відправила своїх військових воювати на боці РФ.
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