Загрозливі тенденції: рух "Простір свободи" про процеси поновлення русифікації у публічному просторі

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Якщо ми візьмемо діаграми, які оприлюднив Центр контент-аналізу, то там є дані у розрізі конкретних областей України та соцмереж. Бачимо, що той імпульс, який був щодо переходу соцмереж на українську мову, фактично вичерпався. Тобто по окремих соцмережах проглядається невелике зростання використання української мови, а по інших – падіння. Наприклад, якщо російська мова в Instagram торік була 8%, то цьогоріч збільшилася до 13%, тобто майже у два рази стало більше російської мови за останній рік. Якщо подивитися ТікТок, то там і раніше була велика частка російської мови, у 2023 році – 45%, а у 2024 році – вже 53%. Це величезне зростання на 8% в рік", - зауважив Тарас Шамайда.

За його словами, тенденції зростання використання російської мови у ТікТок на 8% може свідчити, що за 5-6 років з такими темпами русифікації вся ця мережа буде російською.

"Щодо Youtube, то там співвідношення використання української мови з російською 50 на 50, хоча минулого року було 54% російської. У Facebook тенденція завмерла, цифри не змінилися, тобто 21% - російською, а 79% - українською. Дані по конкретних соцмережах показують дуже сумну картину, однак така картина не лише у соцмережах. Ми можемо подивитися на різні сфери суспільного життя і бачимо, що імпульс українізації по суті втратив свою силу. Подекуди процеси змінилися на рерусифікацію, тобто на нову русифікацію публічного простору. Якщо взяти 7 найбільших міст на контрольованій території України, то в 5 з них абсолютно домінує російська мова – Одеса, Харків, Дніпро, Запоріжжя і Кривий Ріг. Лише у Львові домінує українська мова та у Києві з невеликою перевагою", - прокоментував співкоординатор руху "Простір свободи".

На його думку, є великим досягненням, що у Києві домінує українська мова, бо столиця вперше за півтора-два століття стала україномовною.

"Процеси дуже непрості. Частина людей, які вважали неприйнятним спілкуватися мовою ворога ще два роки тому, повертаються до російської мови. Найбільша проблема – більш русифікованою групою населення, зокрема у Києві, є діти шкільного віку, підлітки. У них частка використання російської мови у спілкуванні та споживанні російськомовного, російського контенту є вищою, ніж у середньому по населенню України. Це дуже загрозливі тенденції, тому я не був би таким оптимістичним, а навпаки – бив на сполох", - резюмував Шамайда.