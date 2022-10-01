Нідерланди та Данія викликали послів РФ через спробу Росії анексувати території України

Про це повідомила пресслужба МЗС Данії та міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хоекстра.

У зв’язку з викликом посла міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод заявив, що спроба президента РФ Владіміра Путіна анексувати частини українських регіонів "абсолютно божевільна".

"Так звані "референдуми" на сході України не мають жодної легітимності, є порушенням міжнародного права та всіх цінностей, за які ми виступаємо. Данія ніколи не погодиться зі спробою Росії змінити кордони України за допомогою воєнної сили. Це повідомлення має бути абсолютно зрозумілим для Кремля. Тому я вирішив викликати посла Росії на розмову", - сказав Кофод.

Своєю чергою, міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хоекстра заявив, що послу зауважать, що Нідерланди вважають спроби Росії анексувати території України абсолютно неприйнятними та незаконними.

"Усвідомлюймо, що тут відбувається: референдум проводиться в країні, яка не є російською, і це ні в якому разі не прийнятно. Ми продовжуватимемо постачати зброю в Україну", - сказав Хоекстра, додавши, що інші країни також повинні чітко дати зрозуміти, що підтримка Києва продовжиться.

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