Нідерланди та Данія викликали послів РФ через спробу Росії анексувати території України
До МЗС Данії та Нідерландів викликали послів Росії через спроби РФ анексувати Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області України
Про це повідомила пресслужба МЗС Данії та міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хоекстра.
У зв’язку з викликом посла міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод заявив, що спроба президента РФ Владіміра Путіна анексувати частини українських регіонів "абсолютно божевільна".
"Так звані "референдуми" на сході України не мають жодної легітимності, є порушенням міжнародного права та всіх цінностей, за які ми виступаємо. Данія ніколи не погодиться зі спробою Росії змінити кордони України за допомогою воєнної сили. Це повідомлення має бути абсолютно зрозумілим для Кремля. Тому я вирішив викликати посла Росії на розмову", - сказав Кофод.
Своєю чергою, міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хоекстра заявив, що послу зауважать, що Нідерланди вважають спроби Росії анексувати території України абсолютно неприйнятними та незаконними.
"Усвідомлюймо, що тут відбувається: референдум проводиться в країні, яка не є російською, і це ні в якому разі не прийнятно. Ми продовжуватимемо постачати зброю в Україну", - сказав Хоекстра, додавши, що інші країни також повинні чітко дати зрозуміти, що підтримка Києва продовжиться.
- 20 вересня окупанти на Луганщині, Донеччині, Херсонщині та Запоріжжі ухвалили рішення провести "референдуми" про приєднання цих територій до РФ. "Референдуми" тривали з 23 по 27 вересня. У домівках херсонців просили "правильно" проголосувати під дулами автоматів. Голосували також росіяни, які приїхали до Херсона. Також збирачі голосів "референдуму" просили проголосувати за померлих та за тих, хто виїхав
- Відтак російські загарбники оголосили, що підрахували 100% голосів псевдореферендуму, який пройшов на окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.
- Увечері 30 вересня Володимир Путін відкрив шлях до анексії територій Херсонcької і Запорізької областей, підписав укази про визнання Херсонщини і Запорізької області "незалежними територіями".
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.68
Купівля 40.68Продаж 41.64
-
EUR
Купівля 39.21Продаж 40.47
- Актуальне
- Важливе