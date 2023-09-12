"Ніколи не визнаємо претензій Росії на суверенну територію України": міністри G7 засудили псевдовибори РФ

Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті уряду Великої Британії у вівторок, 12 вересня.

Міністри закордонних справ країн G7 (Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великої Британії та Сполучених Штатів Америки), а також верховний представник Європейського Союзу однозначно засудили інсценування "виборів", які Росія провела на суверенній українській територія у Донецькій, Херсонській, Луганській, Запорізькій областях і Криму.

"Ці фіктивні "вибори" є подальшим порушенням незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України та Статуту ООН. У Росії немає легітимних підстав для будь-яких подібних дій на території України. Фальшиві "вибори" – це пропагандистська акція, спрямована на легітимізацію незаконного захоплення Росією території України", – йдеться в заяві.

Міністри G7 наголосили, що Донецька, Херсонська, Луганська, Запорізька області та АР Крим входять до складу України, заявили, що ніколи не визнають незаконних претензій Росії на цю суверенну територію України, та закликали всі держави зробити так само. У заяві нагадали, що в жовтні 2022 року 143 держави проголосували на Генасамблеї ООН та засудили спробу Росії незаконно анексувати суверенну українську території, підтвердивши, що не може визнаватися законним жодне територіальне придбання, здійснене внаслідок загрози силою або її застосування.

"Спроба Росії створити ситуацію доконаного факту через ці фіктивні "вибори" не змінить ні нашого підходу, ні нашої підтримки України, яка бореться за повернення своєї міжнародно визнаної території. Ми будемо підтримувати український народ і продовжуватимемо надавати фінансову, гуманітарну, безпекову та дипломатичну підтримку, якої потребує Україна, скільки буде потрібно", – йдеться в документі.

Що відомо про "вибори" на ТОТ України

30 вересня 2022 року президент РФ Путін, спираючись на результати так званого референдуму на тимчасово окупованих територіях України, підписав "договори" про "входження до складу Росії" самопроголошених "ЛНР" і "ДНР", а також Херсонської та Запорізької областей. 2 жовтня 2022 року він вніс до держдуми законопроєкт про "прийняття до складу РФ" чотирьох областей України.

Уже 5 жовтня минулого року Путін підписав "закони" про так зване входження чотирьох областей України до складу Росії. Також він призначив Дениса Пушиліна "виконувачем обовʼязків голови ДНР", а Леоніда Пасічника - "виконувачем обовʼязків голови ЛНР". "Губернатором" Херсонщини став Володимир Сальдо, а Запоріжжя - Євген Балицький.

"Вибори" на ТОТ було призначено на 10 вересня 2023 року, але підготовку до них розпочали набагато раніше.

4 вересня Центр нацспротиву заявив, що ворог на тимчасово окупованих територіях не зміг знайти серед місцевих достатньої кількості "громадських спостерігачів" на так звані вибори, тому запросив їх з РФ.

Тим часом уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що серед кандидатів до представницьких псевдоорганів на тимчасово окупованих територіях є російські військові, які брали участь у вторгненні в Україну, де вбивали й катували людей.

7 вересня Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської обласної ради, зазначив, що окупаційна влада вже "намалювала" 15% явки місцевого населення на "вибори".

8 вересня Україна закликала міжнародних партнерів запровадити санкції проти організаторів псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях.

Під час проведення псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях Запоріжжя два дні поспіль лунали вибухи біля "виборчих дільниць" окупантів. Активісти навмисне псували бюлетені, аби показати своє ставлення до "влади". Спротив також повідомляв, що Росія на окупованих територіях України примушувала місцевих "голосувати", в деяких населених пунктах забороняли виїзд. 11 вересня херсонське видання писало, що у тимчасово окупованому Генічеську на російських незаконних "виборах" людей нібито проголосувало більше, ніж проживає на території міста. А в Центрі нацспротиву додали, що місцеві жителі на тимчасово окупованих територіях Запорізької області тотально проігнорували участь у псевдовиборах

Рада Європи засудила проведення Росією псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях України, назвавши їх грубим порушенням міжнародного права.