Про це повідомили в Reuters з посиланням на заяву міністра юстиції Німеччини Марко Бушманна.

"Пошук підозрюваних і виявлення потенційних воєнних злочинів вимагає "ефективної мережі і міжнародної координації", - сказав він.

Тому він приєднається до своїх колег з Італії, Японії, Британії, Канади, Франції й США 28-29 листопада на конференції в німецькій столиці.

За словами міністра юстиції Німеччини, країна має "високу репутацію в усьому світі щодо переслідування воєнних злочинів, оскільки ми активно впроваджуємо принцип "універсальної юрисдикції", як майже жодна інша країна".

Відповідно до цього принципу, який дозволяє судам переслідувати злочини проти людяності, скоєні в будь-якій точці світу, Німеччина засудила двох колишніх офіцерів сирійської розвідки у знаковому судовому процесі проти підтримуваних державою тортур у Сирії.

5 жовтня президент Володимир Зеленський закликав створити Спецтрибунал щодо воєнних злочинів РФ проти України, щоб покарати тих, кого не дістають інші суди.

2 листопада генеральний прокурор України Андрій Костін закликав створити Міжнародний трибунал для розслідування воєнних злочинів РФ, доки війна ще триває.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb