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Німеччина обговорить з G7 переслідування воєнних злочинів Росії

11 листопада, 2022 п'ятниця
16:02
Світ G7

Міністри юстиції Групи семи зосередяться на шляхах переслідування підозрюваних у воєнних злочинах Росії на своїй зустрічі в Берліні в кінці листопада

Про це повідомили в Reuters з посиланням на заяву міністра юстиції Німеччини Марко Бушманна.

"Пошук підозрюваних і виявлення потенційних воєнних злочинів вимагає "ефективної мережі і міжнародної координації", - сказав він.

Тому він приєднається до своїх колег з Італії, Японії, Британії, Канади, Франції й США 28-29 листопада на конференції в німецькій столиці.

За словами міністра юстиції Німеччини, країна має "високу репутацію в усьому світі щодо переслідування воєнних злочинів, оскільки ми активно впроваджуємо принцип "універсальної юрисдикції", як майже жодна інша країна".

Відповідно до цього принципу, який дозволяє судам переслідувати злочини проти людяності, скоєні в будь-якій точці світу, Німеччина засудила двох колишніх офіцерів сирійської розвідки у знаковому судовому процесі проти підтримуваних державою тортур у Сирії.

  • 5 жовтня президент Володимир Зеленський закликав створити Спецтрибунал щодо воєнних злочинів РФ проти України, щоб покарати тих, кого не дістають інші суди.
  • 2 листопада генеральний прокурор України Андрій Костін закликав створити Міжнародний трибунал для розслідування воєнних злочинів РФ, доки війна ще триває. 

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воєнні злочини Росії
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