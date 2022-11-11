Німеччина обговорить з G7 переслідування воєнних злочинів Росії
Міністри юстиції Групи семи зосередяться на шляхах переслідування підозрюваних у воєнних злочинах Росії на своїй зустрічі в Берліні в кінці листопада
Про це повідомили в Reuters з посиланням на заяву міністра юстиції Німеччини Марко Бушманна.
"Пошук підозрюваних і виявлення потенційних воєнних злочинів вимагає "ефективної мережі і міжнародної координації", - сказав він.
Тому він приєднається до своїх колег з Італії, Японії, Британії, Канади, Франції й США 28-29 листопада на конференції в німецькій столиці.
За словами міністра юстиції Німеччини, країна має "високу репутацію в усьому світі щодо переслідування воєнних злочинів, оскільки ми активно впроваджуємо принцип "універсальної юрисдикції", як майже жодна інша країна".
Відповідно до цього принципу, який дозволяє судам переслідувати злочини проти людяності, скоєні в будь-якій точці світу, Німеччина засудила двох колишніх офіцерів сирійської розвідки у знаковому судовому процесі проти підтримуваних державою тортур у Сирії.
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