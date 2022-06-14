Німеччина передасть Україні систему протиракетної оборони і радар для виявлення артилерії
У Німеччині планують розширити військову допомогу Україні і поставити додаткові одиниці зброї, серед яких - системи ППО
Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц після зустрічі з прем'єр-міністром Словаччини, передає Spiegel.
"Ми суттєво розширимо нашу підтримку української армії. Ми поставимо Україні зокрема сучасний комплекс протиракетної оборони і радар для виявлення артилерії", - наголосив Шольц.
- 23 квітня дочірнє підприємство німецького оборонного концерну Rheinmetall звернулося до федерального уряду Німеччини за дозволом на постачання Україні 100 бойових машин піхоти Marder.
- 6 червня Афіни висловили готовність передати Україні близько 100 БМП-1, коли отримає від ФРН бронетранспортери Marder.
- 5 червня стало відомо, що Іспанія планує передати Україні зенітно-ракетні комплекси Shorad Aspide та танки Leopard 2A4. Згодом стало відомо, що ФРН заборонила Іспанії продавати Україні 40 старих танків Leopard 2A4 власного виробництва.
- 12 червня гендиректор концерну Rheinmetall Армін Паппергер зауважив, що частину БМП Marder для ЗСУ модернізували та чекають на рішення Шольца.
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