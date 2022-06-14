Німеччина передасть Україні систему протиракетної оборони і радар для виявлення артилерії

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц після зустрічі з прем'єр-міністром Словаччини, передає Spiegel.

"Ми суттєво розширимо нашу підтримку української армії. Ми поставимо Україні зокрема сучасний комплекс протиракетної оборони і радар для виявлення артилерії", - наголосив Шольц.

23 квітня дочірнє підприємство німецького оборонного концерну Rheinmetall звернулося до федерального уряду Німеччини за дозволом на постачання Україні 100 бойових машин піхоти Marder.

6 червня Афіни висловили готовність передати Україні близько 100 БМП-1, коли отримає від ФРН бронетранспортери Marder.

5 червня стало відомо, що Іспанія планує передати Україні зенітно-ракетні комплекси Shorad Aspide та танки Leopard 2A4. Згодом стало відомо, що ФРН заборонила Іспанії продавати Україні 40 старих танків Leopard 2A4 власного виробництва.

12 червня гендиректор концерну Rheinmetall Армін Паппергер зауважив, що частину БМП Marder для ЗСУ модернізували та чекають на рішення Шольца.

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