Німеччина заповнила свої газові сховища на 75%, випередивши графік
Німеччині вдалося заповнити свої газові сховища на 75,43%, тому закачування палива відбувається з випередженням графіка
Про це повідомляє Deutsche Welle.
Зазначається, що Німеччині вдалось випередити графік заповнення свої газових сховищ, нині вона виконала це завдання на 75%.
У виданні підкреслюють, що у травні 2022 року ЄС ухвалив регламент про зберігання газу, згідно з яким позначки у 75% планувалося досягти до 1 вересня, у 85% - до 1 жовтня та у 95% - до 1 листопада.
За планом Євросоюзу збільшені запаси газу повинні дати змогу компенсувати будь-які коливання газового ринку, аж до повного припинення постачання газу з Росії.
Своєю чергою в Асоціації німецьких операторів систем зберігання газу та водню INES вказують, що прискорити заповнення сховищ вдалося шляхом зниження споживання блакитного палива влітку та збільшення обсягів його імпорту з Північно-Західної Європи.
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