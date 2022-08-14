Німеччина заповнила свої газові сховища на 75%, випередивши графік

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Зазначається, що Німеччині вдалось випередити графік заповнення свої газових сховищ, нині вона виконала це завдання на 75%.

У виданні підкреслюють, що у травні 2022 року ЄС ухвалив регламент про зберігання газу, згідно з яким позначки у 75% планувалося досягти до 1 вересня, у 85% - до 1 жовтня та у 95% - до 1 листопада.

За планом Євросоюзу збільшені запаси газу повинні дати змогу компенсувати будь-які коливання газового ринку, аж до повного припинення постачання газу з Росії.

Своєю чергою в Асоціації німецьких операторів систем зберігання газу та водню INES вказують, що прискорити заповнення сховищ вдалося шляхом зниження споживання блакитного палива влітку та збільшення обсягів його імпорту з Північно-Західної Європи.

10 липня видання Bloomberg повідомило, що Канада поверне Німеччині турбіну для "Північного потоку". Таким чином Канада зробила виняток для Газпрому. Канцлер Німеччини Олаф Шольц привітав рішення Канади щодо турбіни.

МЗС України розкритикувало рішення Канади про передачу турбіни, назвавши його небезпечним прецедентом. Світовий конгрес українців, організація української діаспори, подала у Канаді судовий позов у зв’язку з рішенням уряду передати після обслуговування турбіну Siemens для "Північного потоку", попри санкції.

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