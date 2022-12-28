Про це в ефірі Еспресо заявила колишня очільниця Довженко-Центру, а нині керівниця Музею кіно при ДЦ Олена Гончарук.

"Особисто мені сам зараз новий конкурс видається правомірним та аморальним, враховуючи те, що конкурс, який Мінкульт проводив минулого року не є скасованим", - зазначила вона.

За словами Гончарук, його результати досі є чинними.

"Я через те, що вважала, що МКІП має всі повноваження і важелі підписати зі мною контракт, подала позов про визнання результатів цього контракту і підписання. В якому конфлікті опиняться ці два конкурси - невідомо. Я відпрацювала там майже два роки з п'яти, які передбачені контрактом. Мені нестерпно від того, що з ним може щось статися, тому я буду ще думати і радитися з адвокатами", - підсумувала ексочільниця Довженко-Центру.

17 серпня стало відомо, що Державне агентство з питань кіно видало наказ про реорганізацію Довженко-Центру. Установа наголосила, що це рішення де-факто означає ліквідацію центру. Наступного дня Мінкульт ініціював обговорення з Держкіно і Кабміном щодо збереження цілісності фонду.

2 листопада повідомили, що в. о. гендиректора Довженко-Центру Олену Гончарук відсторонили від обов'язків. Натомість Держкіно призначило на цю посаду професійного кризового менеджера.

Згодом стало відомо, що нова в. о. очільника Довженко-Центру Юлія Каждан у соцмережах розповідає про свій професіоналізм у кризовій психології та роботі з емоціями й пропонує послуги гіпнозу за 1600 грн. Також "Слідство.Інфо" дізналося, що вона раніше займалася бухгалтерським обліком і заснувала кінологічний центр, а до кіноіндустрії не має жодного стосунку.

10 листопада СБУ проводила обшуки в будівлі Центру за справою про зловживання владою колишнім керівником установи. Крім СБУ, в обшуку брали участь представники прокуратури та поліції.

15 листопада міністр культуру Олександр Ткаченко оголосив про зупинку реорганізації Довженко-Центру.

17 листопада, в. о. гендиректора Довженко-Центру Юлія Каждан подала у відставку через булінг, якого вона зазнала на новій посаді. Держкіно призначило нового тимчасового в.о гендиректора. Ним став Андрій Алферов.

21 грудня у Державному агентстві України з питань кіно оголосили про проведення конкурсу на посаду керівника державного підприємства "Національний центр Олександра Довженка".