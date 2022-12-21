Про це інформує в фейсбуці Держкіно.

"Наказом Державного агентства України з питань кіно від 21 грудня 2022 року № 177 оголошений конкурс на посаду керівника державного підприємства "Національний центр Олександра Довженка", - пише пресслужба.

Повідомляється, що керівником державного закладу культури може бути людина, яка має вищу освіту, стаж роботи у сфері не менше трьох років, володіє державною мовою, здатна за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати посадові обов’язки.

Усі охочі для участі в конкурсі мають подати:

заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних";

автобіографія, що містить прізвище, ім’я та по батькові, повну дату та місце народження, інформацію про громадянство, освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), номер телефону та адресу електронної пошти, відомості про наявність чи відсутність судимості;

копії документа, що посвідчує особу та про вищу освіту;

два рекомендаційні листи;

мотиваційний лист.

Документи прийматимуть до четвертої години вечора 20 січня 2023 року.