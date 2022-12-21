У Держкіно оголосили конкурс на посаду керівника Національного центру Олександра Довженка
У Державному агентстві України з питань кіно оголосили про проведення конкурсу на посаду керівника державного підприємства "Національний центр Олександра Довженка"
Про це інформує в фейсбуці Держкіно.
"Наказом Державного агентства України з питань кіно від 21 грудня 2022 року № 177 оголошений конкурс на посаду керівника державного підприємства "Національний центр Олександра Довженка", - пише пресслужба.
Повідомляється, що керівником державного закладу культури може бути людина, яка має вищу освіту, стаж роботи у сфері не менше трьох років, володіє державною мовою, здатна за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати посадові обов’язки.
Усі охочі для участі в конкурсі мають подати:
- заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних";
- автобіографія, що містить прізвище, ім’я та по батькові, повну дату та місце народження, інформацію про громадянство, освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), номер телефону та адресу електронної пошти, відомості про наявність чи відсутність судимості;
- копії документа, що посвідчує особу та про вищу освіту;
- два рекомендаційні листи;
- мотиваційний лист.
Документи прийматимуть до четвертої години вечора 20 січня 2023 року.
- 17 серпня стало відомо, що Державне агентство з питань кіно видало наказ про реорганізацію Довженко-Центру. Установа наголосила, що це рішення де-факто означає ліквідацію центру. Наступного дня Мінкульт ініціював обговорення з Держкіно і Кабміном щодо збереження цілісності фонду.
- 14 вересня петиція до Кабміну про скасування реорганізації Довженко-Центру набрала потрібну кількість голосів.
- 2 листопада повідомили, що в. о. гендиректора Довженко-Центру Олену Гончарук відсторонили від обов'язків. Натомість Держкіно призначило на цю посаду професійного кризового менеджера.
- Згодом стало відомо, що нова в. о. очільника Довженко-Центру Юлія Каждан у соцмережах розповідає про свій професіоналізм у кризовій психології та роботі з емоціями й пропонує послуги гіпнозу за 1600 грн. Також "Слідство.Інфо" дізналося, що вона раніше займалася бухгалтерським обліком і заснувала кінологічний центр, а до кіноіндустрії не має жодного стосунку.
- 10 листопада СБУ проводила обшуки в будівлі Центру за справою про зловживання владою колишнім керівником установи. Крім СБУ, в обшуку брали участь представники прокуратури та поліції.
- Після цього Довженко-Центр анонсував на 12 листопада захід "Двіж волевиявлення". Під час нього можна було висловити позицію щодо подій навколо установи.
- 12 листопада під будівлею Довженко-Центру відбулася акція "Двіж волевиявлення". Під час нього також відбувся показ фільму "Прощавай кіно!". Під час акції збирали також гроші на спорядження для Групи Адама – підрозділу аеророзвідки, зібраного з кінематографістів об’єднання "Вавилон’13". Під час повітряної тривоги протестувальники були вимушені спуститися до метро. Згодом під машиною, яка була поруч із Центром, знайшли рюкзак. Поліція заявила про мінування та відтіснила людей.
- 15 листопада міністр культуру Олександр Ткаченко оголосив про зупинку реорганізації Довженко-Центру.
- 17 листопада, в. о. гендиректора Довженко-Центру Юлія Каждан подала у відставку через булінг, якого вона зазнала на новій посаді.
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