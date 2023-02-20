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Аналітика

Новий пакет військової допомоги США. Мобілізація в Україні. Колонка Сергія Згурця

Сергій Згурець
20 лютого, 2023 понедiлок
21:23
Статті Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт

Вага візиту президента США Джо Байдена значно переважає будь-які оголошення про масштабні постачання озброєння Україні. Оскільки цей візит має дуже велике історичне та стратегічне значення

20 лютого президент США Джо Байден відвідав Україну

Лідер Сполучених Штатів здійснив несподіваний, символічний та дійсно історичний візит до Києва. Раніше президент США ніколи не відвідував країну у стані війні, в якій є ризик ударів авіації та ракет противника. Хоча Білий дім повідомив Москву про візит президента США до України. На такий крок в адміністрації президента пішли, щоб уникнути будь-яких інцидентів, які можуть призвести до прямого конфлікту двох ядерних держав. Як на мене, візит Джо Байдена до Києва є чітким сигналом, що Україна переможе у цій війні. Ми отримали історичний шанс для того, щоб гарантувати безпеку нашим майбутнім поколінням. В Києві президент США заявив, що метою Путіна є повне знищення України, проте він зазнає поразки, а Захід буде підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Байден наголосив, що спільним зусиллями Захід зміг передати Україні понад 700 танків, 1000 бойових броньованих машин, 1000 артилерійських систем, велику кількість снарядів та системи ППО. Це тільки те, що вже передано Україні. Однак військова допомога Україні буде тільки збільшуватись. Сьогодні вже було оголошено про новий пакет американської військової допомоги на суму 460$ млн. В цей пакет увійшли системи озброєння та боєприпаси для РСЗВ Himars, артилерійські снаряди та міни, 4 радари для систем ППО. Також не виключено, що США пришвидшать постачання танків Abrams в Україну. Замість того, щоб їх виготовляти, як очікувалось, танки можуть бути передані з запасів армії США. За підсумками перемовин президент Володимир Зеленський подякував Джо Байдену за згоду надати танки Abrams, системи ППО та інше озброєння, однак додав, що Україні потрібно більше озброєння. Тож порушилось питання постачання далекобійної зброї та озброєння. Також президент Зеленський додав, що результати візиту Джо Байдена до Києва будуть відчутними на полі бою. Однак, ще раз хочу наголосити, що стратегічна вага цього візиту значно переважає будь-які оголошення про постачання озброєння. Оскільки цей візит має дуже велике історичне та стратегічне значення.


Президент України Володимир Зеленський та президент США Джо Байден у Києві 20 лютого

Формування штурмових бригад МВС "Гвардія наступу"

Крім сучасних видів озброєння у нас є потреба у навчених та мотивованих військовослужбовцях. Звісно ми готуємо резерви. Однак до прикладу захисники Бахмута вже 8 місяців стримують ворожі штурми противника. Тому для України створення нових військових частин та поповнення особового складу вже теперішніх бригад вимагає планомірної та зрозумілої всьому суспільству роботи. В цьому питанні дуже показово діє МВС, яке з 2 лютого для посилення Сил оборони України та звільнення тимчасово окупованих територій почало формувати штурмові бригади “Гвардії наступу”.


У січні цього року міністр оборони Олексій Рєзніков сказав, що оголошена у лютому минулого року мобілізація триває. За його словами Україна ще не вичерпала мобілізаційний потенціал згідно з чинним законом. Однак трапляються випадки, коли чоловікам вручають повістки на вулиці та виникають конфлікти. Все це провокує певні системні питання.

Мобілізаційні заходи в Україні 

Керівник ліги захисту прав людини Ігор Годецький повідомив, що Кабінет міністрів до цього часу не прийняв постанову про порядок проведення призову по мобілізації. Є 352-га постанова про порядок призову на строкову службу. Також до цього часу законом не передбачено, за що відповідає військовий комісаріат. Адже в Положенні про військові комісаріати права призивати когось не передбачено за військовим комісаром.

Ігор Годецький переконаний, що у питанні мобілізаційних заходів українській владі потрібно було перефразувати 352-гу постанову і пояснити, що призов по мобілізації проводиться в такому ж порядку, як і на строкову службу. Оскільки мобілізація проводиться для військовозобовʼязаних. Згідно з чинним законодавством людина до 27 років є призовником, а не військовозобовʼязаним, і на неї призов не розповсюджується. За словами правника, це люди іншої категорії. З цим питанням потрібно тепер розбиратись Верховній Раді. Адже, як зауважив Годецький, потрібно вказати, які обмеження існують для військовозобовʼязаних громадян. Також, якщо звернути увагу на Положення про проходження служби військовослужбовця, то там є пункт, за яким оформлення призову проводиться Територіальними центрами. Однак в Положенні про Територіальні центри немає жодної інформації про те, що військові комісаріати можуть приймати рішення про призов, який обовʼязковий для громадян. 

Мобілізація в Україні повинна проходити відповідно до чинного законодавства

Керівник ліги захисту прав людини Ігор Годецький також наголосив на важливості дотримання закону у питанні мобілізаційних заходів. В Україні з 2017 року ведеться реєстр військовозобовʼязаних громадян. Якщо сьогодні є якісь питання до інформації у цих реєстрах, то це вирішується безпосередньо на місцях проживання тих, чи інших громадян. Проте правник також зауважив, що військовозобовʼязані громадяни України повинні теж бути відповідальними та повідомляти військкомати про зміну місця проживання. За таких умов мобілізаційні заходи в Україні будуть проходити згідно з законом та визначеними нормами.

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Сергій Згурець
Володимир Зеленський
ЗСУ
Джо Байден
мобілізація
війна з Росією
окуповані території
США
допомога США Україні
Колонка Згурця
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