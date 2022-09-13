Новий скандал з Amnesty International. Організація випустила конверти, де українець обіймає росіянина
Міжнародна правозахисна організація оголосила збір коштів для росіянки Саші Скочиленко і для цього випустила конверт із зображенням обіймів персонажів у кольорах прапорів України та Росії
Про це повідомляє Visegrád 24.
Міжнародна правозахисна організація Amnesty International UK закликає надіслати від 15 до 45 фунтів стерлінгів, аби "чинити тиск на російський уряд" у справі росіянки Саші Скочиленко, "в’язня совісті в Росії". Для цього організація випустила спеціальні конверти із зображенням обіймів українця з росіянином.
"Вони знову повертаються до цього. Аmnesty просто не можуть утриматися від того, щоб ототожнити агресора і жертву. Просто візьміть свої сумки та йдіть. Настав час звільнятися AgnesCallamard (Агнес Калламар. - очільниця Amnesty International. - Ред.)", – йдеться у повідомленні.
- 4 серпня міжнародна неурядова правозахисна організація "Amnesty International" у своєму звіті заявила, що українські військові наражають на небезпеку цивільне населення, створюючи бази і розміщуючи озброєння в школах і лікарнях.
- Президент України Зеленський прокоментував доповідь Amnesty International та сказав, що так правова організація намагається амністувати державу-терориста.
- Пізніше генеральний секретар Amnesty International Агнес Каламар відреагувала на критику доповіді її організації та заявила, що це не "послабить неупередженість" команди.
- 7 серпня організація Amnesty International вибачилася за "страждання і гнів", які спричинив її звіт зі звинуваченням українських військових у створенні небезпеки для цивільних, проте переглядати свою оцінку дій ЗСУ не збирається.
- Стало відомо, що правозахисна організація Amnesty International використала для підготовки свого звіту про війну в Україні свідчення людей, які перебували у фільтраційних таборах і тюрмах на тимчасово окупованих територіях
- Заступник очільника МЗС Польщі Пшидач наголосив, що звіт Amnesty International свідчить про сильний вплив РФ на організацію.
- Співзасновник шведського підрозділу Amnesty International Пер Вестберг вирішив покинути організацію через звіт, у якому звинуватили ЗСУ.
- Після опублікування звіту, в якому Amnesty International закидала ЗСУ наражання цивільних на ризик, фінське відділення правозахисної організації втратило близько 400 донорів.
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