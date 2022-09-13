Новий скандал з Amnesty International. Організація випустила конверти, де українець обіймає росіянина

Про це повідомляє Visegrád 24.

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International UK закликає надіслати від 15 до 45 фунтів стерлінгів, аби "чинити тиск на російський уряд" у справі росіянки Саші Скочиленко, "в’язня совісті в Росії". Для цього організація випустила спеціальні конверти із зображенням обіймів українця з росіянином.

"Вони знову повертаються до цього. Аmnesty просто не можуть утриматися від того, щоб ототожнити агресора і жертву. Просто візьміть свої сумки та йдіть. Настав час звільнятися AgnesCallamard (Агнес Калламар. - очільниця Amnesty International. - Ред.)", – йдеться у повідомленні.

4 серпня міжнародна неурядова правозахисна організація "Amnesty International" у своєму звіті заявила, що українські військові наражають на небезпеку цивільне населення, створюючи бази і розміщуючи озброєння в школах і лікарнях.

Президент України Зеленський прокоментував доповідь Amnesty International та сказав, що так правова організація намагається амністувати державу-терориста.

Пізніше генеральний секретар Amnesty International Агнес Каламар відреагувала на критику доповіді її організації та заявила, що це не "послабить неупередженість" команди.

7 серпня організація Amnesty International вибачилася за "страждання і гнів", які спричинив її звіт зі звинуваченням українських військових у створенні небезпеки для цивільних, проте переглядати свою оцінку дій ЗСУ не збирається.

Стало відомо, що правозахисна організація Amnesty International використала для підготовки свого звіту про війну в Україні свідчення людей, які перебували у фільтраційних таборах і тюрмах на тимчасово окупованих територіях

Заступник очільника МЗС Польщі Пшидач наголосив, що звіт Amnesty International свідчить про сильний вплив РФ на організацію.

Співзасновник шведського підрозділу Amnesty International Пер Вестберг вирішив покинути організацію через звіт, у якому звинуватили ЗСУ.

Після опублікування звіту, в якому Amnesty International закидала ЗСУ наражання цивільних на ризик, фінське відділення правозахисної організації втратило близько 400 донорів.

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