Обговорення мирної угоди між Вірменією та Азербайджаном відбудеться в Ірані, – Reuters
У понеділок, 23 жовтня, міністри закордонних справ Ірану, Туреччини, Росії, Грузії, Азербайджану та Вірменії зустрінуться в Ірані для обговорення мирної угоди між Баку та Єреваном
Про це інформує Reuters.
Зазначається, що перша зустріч очільник МЗС Росії, Вірменії та Азербайджану після вересневого наступу азербайджанських сил у Нагірному Карабасі також відбудеться на тлі зростання напруженості на Близькому Сході.
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Інформаційне агентство IRNA цитує заяву міністерства закордонних справ про те, що країни хочуть обговорити регіональні проблеми "без втручання нерегіональних і західних країн".
Це було натяком на Сполучені Штати і Європейський Союз, чиє залучення до пошуку мирної угоди між Вірменією і Азербайджаном особливо дратує Москву.
Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном
19 вересня міністерство оборони Азербайджану оголосило про початок "антитерористичних заходів локального характеру" для відновлення конституційного ладу в Карабаху. У МЗС Вірменії заявили, що таким чином Азербайджан проводить "етнічні чистки".
Наступного дня влада Нагірного Карабаху повідомила про припинення вогню. Президент Азербайджану заявив, що "всі завдання в регіоні" були виконані. Згодом в Азербайджані заявили про амністію вірменським військовим Нагірного Карабаху, які складуть зброю.
25 вересня протестувальники в Єревані анонсували в країні загальну акцію непокори. Станом на вечір 29 вересня з Нагірного Карабаху до Вірменії прибули близько 100 тис. біженців.
Пізніше Вірменія подала позов до Міжнародного суду ООН проти Азербайджану за звинуваченнями Баку в утисках прав вірмен у Нагірному Карабаху. 1 жовтня місія ООН вперше за 30 років прибула до Нагірного Карабаху через масовий вихід етнічних вірмен з регіону.
3 жовтня Вірменія ратифікувала Римський статут і зобов'язалась виконувати рішення Міжнародного кримінального суду, а прем'єр Вірменії Нікол Пашинян підписав декларацію про визнання Нагірного Карабаху частиною Азербайджану.
Згодом прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Єреван готовий підписати мирний договір з Азербайджаном і відкрити транспортні комунікації до кінця року.
Також раніше повідомлялося. що голова МЗС Росії Сергій Лавров 23 жовтня прибуде в Іран для зустрічі з міністрами Азербайджану, Вірменії, Грузії, Ірану та Туреччини.
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