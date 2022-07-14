Про це повідомляє "Європейська правда".

Уряд Німеччини з початку вторгнення РФ в Україну задіяв механізм "кругового обміну", за якого передає союзникам власне озброєння, натомість вони передають Києву техніку радянського виробництва.

Концерн відремонтував Marder, які раніше були списані Бундесвером і мали бути перероблені на метал. За словами речника Rheinmetall, там уже працюють над модернізацією ще двох десятків БМП і загалом можуть передати до сотні цих машин.

"Ми щодня перебуваємо на зв’язку з офісом канцлера, там є і бажання, і тиск", – зазначив представник концерну.

Крім того, Rheinmetall хоче продати 88 модернізованих танків Leopard 1970-80-х років виробництва.

У кінці травня канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив нові кругові поставки військової техніки: Греція передасть Україні БМП радянського зразка, а натомість отримає від Німеччини нові.

На початку червня Греція повідомила, що готова передати Україні 100 бойових машин піхоти щойно Німеччина виконає обіцянку.

Напередодні Німеччина оприлюднила список озброєння, яке передасть Україні.

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