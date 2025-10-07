Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна оборона та безпека "Данська модель допомогла збільшити виробництво наших дронів і ракет": Зеленський зустрівся з міністром промисловості Данії Бьодсковим

"Данська модель допомогла збільшити виробництво наших дронів і ракет": Зеленський зустрівся з міністром промисловості Данії Бьодсковим

Марія Музиченко
7 жовтня, 2025 вiвторок
18:08
оборона та безпека

У вівторок, 7 жовтня, президент Володимир Зеленський провів зустріч з міністром промисловості, бізнесу та фінансів Данії Мортеном Бьодсковим, і прийняв вірчі грамоти від нового Посла Данії в Україні Томаса Лунд-Сьоренсена

Зміст

Про це він повідомив у telegram-каналі.

Володимир Зеленський провів зустріч з міністром промисловості, бізнесу та фінансів Данії Мортеном Бьодсковим. Перед початком президент прийняв вірчі грамоти від нового Посла Данії в Україні Томаса Лунд-Сьоренсена, привітав із початком дипломатичної місії.

"Нещодавно ми були з візитом у Копенгагені, і я вдячний прем’єр-міністерці Метте Фредеріксен, уряду та всьому данському народові за постійну підтримку України від перших днів повномасштабного вторгнення", - написав він.

Читайте також: Українські оборонні компанії запустять виробництво на території Данії

Під час зустрічі обговорили подальшу оборонну співпрацю, залучення данських компаній до процесу відбудови України та перспективи реалізації спільних проєктів.

"Данська модель допомогла збільшити виробництво наших дронів і ракет. Це реальний внесок у нашу стійкість. Дякую Данії. Розраховуємо на продовження таких продуктивних відносин", - додав Зеленський.

  • 2 жовтня Володимир Зеленський здійснив візит до Копенгагена для участі в саміті Європейської політичної спільноти та провів зустрічі з очільницею уряду Данії Метте Фредеріксен та прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере.
Теги:
Новини
Україна
зброя
Данія
Війна з Росією
безпілотник
відбудова України
Читайте також:
Київ панорама
Автор Зіновія Воронович
2 жовтня, 2025 четвер
У Києві стало менше квартир та будинків, власники яких платять "податок на розкіш". З чим це пов'язано
генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі
Автор Євген Козярін
6 жовтня, 2025 понедiлок
Очільник МАГАТЕ Гроссі працює на Росію, - експерт з енергетики Омельченко
В'ячеслав Леонтьєв за часів свого головування у видавництві ЦК КПРС "Правда"
Автор Анатолій Буряк
6 жовтня, 2025 понедiлок
У Москві знову випав з вікна важливий чиновник: цього разу ексдиректор видавництва ЦК КПРС
Про нас

