"Данська модель допомогла збільшити виробництво наших дронів і ракет": Зеленський зустрівся з міністром промисловості Данії Бьодсковим

Про це він повідомив у telegram-каналі.

Володимир Зеленський провів зустріч з міністром промисловості, бізнесу та фінансів Данії Мортеном Бьодсковим. Перед початком президент прийняв вірчі грамоти від нового Посла Данії в Україні Томаса Лунд-Сьоренсена, привітав із початком дипломатичної місії.

"Нещодавно ми були з візитом у Копенгагені, і я вдячний прем’єр-міністерці Метте Фредеріксен, уряду та всьому данському народові за постійну підтримку України від перших днів повномасштабного вторгнення", - написав він.

Під час зустрічі обговорили подальшу оборонну співпрацю, залучення данських компаній до процесу відбудови України та перспективи реалізації спільних проєктів.

"Данська модель допомогла збільшити виробництво наших дронів і ракет. Це реальний внесок у нашу стійкість. Дякую Данії. Розраховуємо на продовження таких продуктивних відносин", - додав Зеленський.