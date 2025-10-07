"Данська модель допомогла збільшити виробництво наших дронів і ракет": Зеленський зустрівся з міністром промисловості Данії Бьодсковим
У вівторок, 7 жовтня, президент Володимир Зеленський провів зустріч з міністром промисловості, бізнесу та фінансів Данії Мортеном Бьодсковим, і прийняв вірчі грамоти від нового Посла Данії в Україні Томаса Лунд-Сьоренсена
Про це він повідомив у telegram-каналі.
Володимир Зеленський провів зустріч з міністром промисловості, бізнесу та фінансів Данії Мортеном Бьодсковим. Перед початком президент прийняв вірчі грамоти від нового Посла Данії в Україні Томаса Лунд-Сьоренсена, привітав із початком дипломатичної місії.
"Нещодавно ми були з візитом у Копенгагені, і я вдячний прем’єр-міністерці Метте Фредеріксен, уряду та всьому данському народові за постійну підтримку України від перших днів повномасштабного вторгнення", - написав він.
Читайте також: Українські оборонні компанії запустять виробництво на території Данії
Під час зустрічі обговорили подальшу оборонну співпрацю, залучення данських компаній до процесу відбудови України та перспективи реалізації спільних проєктів.
"Данська модель допомогла збільшити виробництво наших дронів і ракет. Це реальний внесок у нашу стійкість. Дякую Данії. Розраховуємо на продовження таких продуктивних відносин", - додав Зеленський.
- 2 жовтня Володимир Зеленський здійснив візит до Копенгагена для участі в саміті Європейської політичної спільноти та провів зустрічі з очільницею уряду Данії Метте Фредеріксен та прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере.
