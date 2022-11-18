Про це Frankfurter Allgemeine Zeitung з посиланням на рішення суду.

За даними слідства, підсудний протягом жовтня 2014-березня 2020 років надав російським агентам "численні документи й інформацію" про німецьку армію, зокрема через російське посольство в Берліні.

Крім того, Ральф Г. передавав росіянам інформацію про "Північний потік-2", резерв і цивільну оборону. Зокрема, РФ через обвинуваченого отримала вихід на високопоставлених офіцерів і корпоративних менеджерів Німеччини.

Суд визнав доведеним, що Ральф Г. роками передавав російській військовій розвідці, ГРУ, інформацію, серед іншого, про систему резерву Бундесверу, наслідки запроваджених Європейським Союзом санкцій проти Росії для німецької економіки та про кібербезпеку.

Сам Ральф Г. повністю визнав факт передачі документів російському військовому аташе, але у своєму кінцевому слові сказав, що "просто хотів побудувати міст між Німеччиною і Росією" і у нього "ніколи не було ніяких поганих намірів".

Під час оголошення вироку головуючий суддя засвідчив, що Ґ. керувався "надзвичайно дружнім ставленням до Росії" та бажанням "зробити себе популярним і важливим серед російських військовослужбовців", погодившись при цьому завдати шкоди інтересам Німеччини та США.

Обвинуваченому інкримінували допомогу в тлумаченні російським конфідентам оборонної політики США і партнерів у НАТО.

26 серпня стало відомо, що російські спецслужби шпигували в Німеччині за тим, як українські військові навчаються володіти західними системами озброєнь.

30 жовтня Служба військової контррозвідки (MAD) Німеччини попередила про активність іноземних розвідок на території країни. Зокрема, йдеться про російських і китайських шпигунів. У Німеччині були неодноразово зафіксовані спроби стеження за об'єктами, що належать збройним силам ФРН. Зокрема, над місцями дислокації частин та підрозділів бундесверу, а також навчальних центрів, де проходила підготовка українських військовослужбовців, були зафіксовані дрони.

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