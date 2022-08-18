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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Окупанти намагалися наступати, але отримали відсіч на напрямках Бахмута, Миколаївки - Виїмки і Тарамчука - Водяного, - Генштаб ЗСУ

Окупанти намагалися наступати, але отримали відсіч на напрямках Бахмута, Миколаївки - Виїмки і Тарамчука - Водяного, - Генштаб ЗСУ

18 серпня, 2022 четвер
20:22
війна з Росією ЗСУ

Російські загарбники намагалися наступати в напрямках Миколаївка – Виїмка, Тарамчук – Водяне та Бахмут. Утім отримали відсіч від бійців Збройних сил України

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

"Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей, утриманні захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, відновленні боєздатності підрозділів, що зазнали втрат, а також недопущенні можливого контрнаступу Силами оборони", - йдеться в повідомленні.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ситуація без суттєвих змін: рашисти  обстрілюють із ствольної артилерії поблизу Студенка, Павлівки та Великої Писарівки Сумської області.

На Харківському напрямку ворог намагається утримати позиції та відновити боєздатності підрозділів. Нині вже поповнив угруповання батальйонною тактичною групою та розгорнув додаткові комплекси радіоелектронної боротьби.

У районі населених пунктів Уди, Калинове, Слатине, Дергачі, Питомник, Базаліївка, Руська Лозова, Руські Тишки, Черкаські Тишки, Петрівка, Кутузівка, Старий Салтів, Іванівка, Гусарівка, Печеніги, Леб’яжє, Коробочкине, Стара Гнилиця, Слобожанське, Чепіль та Великі Проходи російські окупанти задіяли - танки, ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню. Завдали авіаударів рашисти і неподалік Верхнього Салтова, Старого Салтова і Баранівки.

На Словʼянському напрямку противник обстріляв із ствольної та реактивної артилерії поблизу Грушувахи, Великої Комишувахи, Краснопілля, Дібрівного, Вірнопілля, Бражівки, Червоного, Адамівки, Мазанівки, Норцівки, Долини та Богородичного.

На Краматорському напрямку зафіксовано "вогонь" біля Сіверськи, Серебрянки, Роздолівки, Григорівки, Спірного, Верхньокам’янського, Званівки, Івано-Дар’ївки, Федорівки, Берестового, Веселого та Кривої Луки. Авіаудару ворог завдав неподалік Спірного.

Окупанти безрезультатно наступали в напрямку Миколаївка – Виїмка. Зазнали втрат та відступили.

На Бахмутському напрямку ворог обстрілював із танків та артилерії різних типів райони населених пунктів Бахмут, Соледар, Зайцеве, Яковлівка, Кодема, Білогорівка, Вершина та Залізне. Задіяв авіацію по районах Соледара, Бахмута, Яковлівки, Зайцевого, Покровського, Веселої Долини та Білогорівки.

Наступальними та штурмовими діями противник намагався прорвати оборону наших військ та просунутися з районів Володимирівки, Покровського, Клинового, Семигір’я і Гольмівського у напрямку міста Бахмут - успіху не мав.

На Авдіївському напрямку із танків, ствольної та реактивної артилерії вогневого впливу зазнали райони населених пунктів Авдіївка, Мар’їнка, Красногорівка, Піски, Опитне, Первомайське, Невельське, Кам’янка, Веселе, Новобахмутівка, Нетайлове, Нью-Йорк та Юр’ївка.

Нанесли рашисти авіаудари по Красногорівці.

Невдалі спроби покращення тактичного положення російські загарбники здійснили в напрямках Верхньоторецьке – Камʼянка, Новоселівка Друга – Авдіївка, Піски – Первомайське та Лозове – Первомайське.

На Новопавлівському напрямку зафіксовано обстріли поблизу Павлівки, Володимирівки, Великої Новосілки, Вугледара, Времівки, Новомихайлівки, Пречистівки та Золотої Ниви. Також рашисти завдали авіаудару неподалік Вугледару.

Наступальними діями ворог намагався покращити тактичне положення на напрямку Тарамчук – Водяне: отримав жорстку відсіч та відступив.

На Запорізькому напрямку не припинялись обстріли із усіх наявних засобів вогневого ураження. Противник задіяв авіацію біля Щербаків, Залізничного та Новоандріївки.

На Південнобузькому напрямку підрозділи противника продовжують тримати позиції, веде повітряну розвідку, посилюються: угруповання поповнилося двома батальйонними тактичними групами за рахунок резерву та переміщення окремих підрозділів з інших напрямків.

Ворог завдав авіаударів біля Білогірки, Білої Криниці та Лозового.  

Нині в готовності рашистів перебувають два ворожих носії крилатих ракет.

"Українські захисники завдають втрат російським окупантам на всіх напрямках, де тривають активні бойові дії", - додають в Генштабі.

  • Збройні сили України ліквідували базу армії РФ у тимчасово окупованій Новій Каховці на Херсонщині.
  • У Генштабі ЗСУ повідомили, що у війні з Україною російські окупанти зазнають втрат, часто вчиняють саботаж і вдаються до самоскалічення через деморалізацію. 
  • Сили спеціальних операцій "Азов" оприлюднили відео того, як знищили ворожий штаб окупантів і щонайменше одну БМП.
  • Збройні сили України ліквідували базу армії РФ у тимчасово окупованій Новій Каховці на Херсонщині.
  • Впродовж 17 серпня авіація ЗСУ атакувала цілі армії РФ в районі Нововознесенського та Олександрівки, а також захисники ліквідували склад постачання боєкомплекту в Білогірці.
  • Від 24 лютого до 18 серпня РФ втратила у війні з Україною близько 44,3 тис. окупантів, 1889 танків, 234 літаки та 197 гелікоптерів.
  • Бійці окремого загону спеціального призначення Нацгвардії знищили два ворожі танки на Донецькому напрямку.
  • 17 серпня стало відомо, що на Сіверському напрямку росіяни працюють над тим, щоб покращити фортифікаційне обладнання позицій.
  • Російський агресор має частковий успіх у просуванні в напрямку Новомихайлівки Запорізької області.
  • Бійці Військово-морських сил ЗСУ знищили самохідну артилерійську установку армії РФ 2С7 "Піон".

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