Окупанти обстріляли житлові будинки та лікарню в Лисичанську

Про це повідомляє голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.



"Нічний обстріл Лисичанська, 1 мкрн заводу ГТВ. Масове пошкодження житлових будинків. Постраждалі встановлюються. Також "прилетіло" у двір Луганської обласної лікарні. Пошкоджені приміщення Верхнянської ПЕМД, яка там базується. Пошкоджені 2 АШМД.", – йдеться в повідомленні.



Зазначимо, що потерпілих серед персоналу лікарні немає.

Нагадаємо, українські військові збили над Ірпенем російський винищувач СУ-30.

станом на 3 березня окупанти продовжують нести численні втрати. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 3 березня становлять близько 9000 осіб.

Генеральний штаб Збройних Сил України закликає громадян до тотального спротиву ворогу, передусім треба позбавити ворога тилової підтримки.

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