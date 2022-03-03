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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Окупанти обстріляли житлові будинки та лікарню в Лисичанську

Окупанти обстріляли житлові будинки та лікарню в Лисичанську

3 березня, 2022 четвер
11:10
війна з Росією обстріл Лисичанськ

У ніч на 3 березня російські окупанти масово обстріляли житлові будинки в Лисичанську. Під обстріл потрапила також Луганська обласна лікарня.

Про це повідомляє голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Нічний обстріл Лисичанська, 1 мкрн заводу ГТВ. Масове пошкодження житлових будинків. Постраждалі встановлюються. Також "прилетіло" у двір Луганської обласної лікарні. Пошкоджені приміщення Верхнянської ПЕМД, яка там базується. Пошкоджені 2 АШМД.", – йдеться в повідомленні. 

Зазначимо, що потерпілих серед персоналу лікарні немає. 

  • Нагадаємо, українські військові збили над Ірпенем російський винищувач СУ-30.
  •  станом на 3 березня окупанти продовжують нести численні втрати. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 3 березня становлять близько 9000 осіб.
  • Генеральний штаб Збройних Сил України закликає громадян до тотального спротиву ворогу, передусім треба позбавити ворога тилової підтримки.

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