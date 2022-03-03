Окупанти обстріляли житлові будинки та лікарню в Лисичанську
У ніч на 3 березня російські окупанти масово обстріляли житлові будинки в Лисичанську. Під обстріл потрапила також Луганська обласна лікарня.
Про це повідомляє голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
"Нічний обстріл Лисичанська, 1 мкрн заводу ГТВ. Масове пошкодження житлових будинків. Постраждалі встановлюються. Також "прилетіло" у двір Луганської обласної лікарні. Пошкоджені приміщення Верхнянської ПЕМД, яка там базується. Пошкоджені 2 АШМД.", – йдеться в повідомленні.
Зазначимо, що потерпілих серед персоналу лікарні немає.
- Нагадаємо, українські військові збили над Ірпенем російський винищувач СУ-30.
- станом на 3 березня окупанти продовжують нести численні втрати. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 3 березня становлять близько 9000 осіб.
- Генеральний штаб Збройних Сил України закликає громадян до тотального спротиву ворогу, передусім треба позбавити ворога тилової підтримки.
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