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Окупанти підозрюють працівників Кримського мосту в організації вибухів, - ЦНС

22 липня, 2023 субота
13:27
Війна з Росією окупанти крим

Серед окупантів у Криму поширюються параноїдальні настрої. Вони підозрюють працівників Кримського мосту в сприянні організації вибухів

Про це інформує Центр національного спротиву.

Зазначається, що після низки вибухів на Керченському мосту в тимчасово окупованому Криму росіяни посилили перевірку всіх критичних об'єктів на півострові.

За даними Центру нацспротиву, усіх працівників таких об’єктів викликають на допит, а також перевіряють телефони.

Крім того, окупанти "наполегливо рекомендують" працівникам доносити на тих, кого ті вважають не лояльними до окупаційної влади РФ.

Вибух на Кримському мосту: що сталося

Вибухи на Кримському мосту пролунали під ранок 17 липня, після чого окупаційна влада заявила про "надзвичайну подію" та звинуватила в атаці українських військових. На прольотах виявили пошкодження дорожнього полотна, а також заявили про нібито 2 загиблих.

Служба безпеки України заявила, що всі деталі щодо вибуху на Кримському мосту будуть розкриті після перемоги України у війні проти Росії.

У зв'язку з нічною подією, Володимир Путін зібрав термінову нараду, де пообіцяв "відповідь Росії" за вибух на Кримському мосту.

А росЗМІ стверджували, що Сили оборони України впродовж місяця начебто обстрілювали "наземний маршрут" із РФ до Криму понад 20 разів.

Натомість компанія Maxar Technologies опублікувала супутникові знімки Кримського мосту після нічного вибуху 17 липня.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив в ООН, що Росія використовує Кримський міст для продовження війни в Україні, крім того, він був побудований незаконно.

21 липня президент Володимир Зеленський назвав Кримський міст ціллю українських військових і заявив, що він має бути повністю нейтралізований. За словами президента, Кримський міст це не просто логістична дорога через те, що нею живлять війну боєприпасами, і це робиться щодня.

Уже наступного дня окупаційна влада Криму заявила про атаку об'єктів інфраструктури півострова безпілотниками: горить нафтобаза у селищі Октябрське та детонує склад боєприпасів на розташованому там аеродромі. Було призупинено рух залізницею. Управління стратегічних комунікацій Генштабу Збройних Сил України підтвердили власну причетність до здійснених атак.

Крим
російська армія
окуповані території
окупанти
Кримський міст
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