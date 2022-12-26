Про це він розповів в етері Еспресо.



"Є інформація, що росіяни познімали всі понтонні переправи через річку Сіверський Донець. Єдина переправа залишається між Сєверодонецьком і Лисичанськом. На мою думку, це суттєво на логістику не впливає, тому що різні підрозділи мають свої окремі напрямки по Сіверському Донцю, тобто з одного боку – Новоайдар, Старобільськ, Сєверодонецьк та Кремінна, а з іншого боку - Лисичанськ має пряму дорогу до Гірського, Первомайська, тому у таких умовах зняття переправ не є принциповим питанням. Однак, це більше обмеження для цивільних, тому що ущільнюється контроль, збільшуються перевірки на додаткових блокпостах", - розказав голова ВА Сєверодонецького району.



Роман Власенко вважає, що скоріш за все переправи зняті для підвищення контролю щодо місцевих мешканців та дезертирів з російської армії.



"Ми знаємо, що окупанти намагаються створювати додаткові блокпости, щоб робити фільтрацію своїх дезертирів, а також і цивільних. У більшості випадків російські військові дезертують до своїх територій, але є багато фактів появи їх на Кремінному та Сватівському напрямках", - повідомив Власенко.

7 грудня голова Сєверодонецької РА Власенко заявив, що Кремінна - це плацдарм для подальшого звільнення Луганщини. "Кремінна розташована окремо від трикутника Рубіжне - Сєверодонецьк - Лисичанськ. Під час окупації Кремінна була осторонь. Тому, це місто може стати непоганим плацдармом для подальшого звільнення Луганщини".

21 грудня Гайдай заявив, що ЗСУ закріпились у Білогорівці та мають успіх від Сватового до Кремінної.

26 грудня аналітики Deep State повідомили, що у Луганській області в районі Сватове - Кремінна тривають позиційні бої, окупанти перекинули у сектор додаткові сили, зокрема найманців із ПВК Вагнера