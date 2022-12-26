Окупанти познімали переправи через Сіверський Донець, щоб контролювати цивільних і своїх дезертирів на Луганщині, - голова ВА Сєверодонецького району
Роман Власенко, голова військової адміністрації Сєверодонецького району, зазначив, що для військових зняття переправ на логістику не впливає і не є принциповим, тому що різні підрозділи мають свої окремі напрямки
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Є інформація, що росіяни познімали всі понтонні переправи через річку Сіверський Донець. Єдина переправа залишається між Сєверодонецьком і Лисичанськом. На мою думку, це суттєво на логістику не впливає, тому що різні підрозділи мають свої окремі напрямки по Сіверському Донцю, тобто з одного боку – Новоайдар, Старобільськ, Сєверодонецьк та Кремінна, а з іншого боку - Лисичанськ має пряму дорогу до Гірського, Первомайська, тому у таких умовах зняття переправ не є принциповим питанням. Однак, це більше обмеження для цивільних, тому що ущільнюється контроль, збільшуються перевірки на додаткових блокпостах", - розказав голова ВА Сєверодонецького району.
Роман Власенко вважає, що скоріш за все переправи зняті для підвищення контролю щодо місцевих мешканців та дезертирів з російської армії.
"Ми знаємо, що окупанти намагаються створювати додаткові блокпости, щоб робити фільтрацію своїх дезертирів, а також і цивільних. У більшості випадків російські військові дезертують до своїх територій, але є багато фактів появи їх на Кремінному та Сватівському напрямках", - повідомив Власенко.
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