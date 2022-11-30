Окупанти вивезли з лікарень Херсона навіть клізми, - Радуцький

Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький під час брифінгу на акції до Всесвітнього дня боротьби з ВІЛ/СНІДОМ кореспондентці Еспресо Валерії Пашко.

"З Херсона було вивезено, з Херсонської області, практично всі автомобілі медичної допомоги, дороговартісне устаткування, навіть клізми вивезли з херсонських лікарень. Армія унітазів, армія клізм, як їх ще назвати?" - розповів народний депутат.

Радуцький додав, що зараз українська влада намагається доставити все необхідне для людей на звільнених територіях.

"Що стосується деокупованих територій, ми завезли туди з резерву Міністерства охорони здоров'я з інших областей і ліки, і карети швидкої допомоги. Це не довоєнний рівень надання медичної допомоги на деокупованих територіях Харківської, Херсонської та Миколаївської областей. Але намагаємося надавати екстрену допомогу. Реанімаційна та хірургічна допомога також надається вже в непоганому обсязі", - сказав він.

Водночас ситуація з медициною на все ще окупованих територіях Донецької, Запорізької, Луганської та Херсонської областей украй складна. Людям майже не надають необхідну медичну допомогу.

"Що стосується окупованих територій, на жаль, ситуація дуже погана, бо орки забирають цивільні шпиталі під допомогу пораненим військовим окупаційних військ, вивозять, грабують медичне обладнання. Люди, на жаль, з дуже великими проблемами отримують медичну допомогу завдяки нашим волонтерським організаціям, які прориваються туди. Ми якось передаємо ліки, але це декілька відсотків від потреби на окупованих територіях", - підсумував Радуцький.

12 листопада президент України Володимир Зеленський заявив, що перед втечею російські окупанти знищили у Херсоні всю критичну інфраструктуру.

Нагадаємо, журналіст Олег Батурін повідомляв, що окупаційна влада розграбувала коньячний завод "Таврія" у Новій Каховці

Голова Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова свідчила, що загарбники грабують приватні помешкання на Херсонщині, вивозять усе, що є: чайники, пральні машинки та телевізори.

Російські загарбники вивезли 100 тисяч тонн насіння соняшнику, вкрали комбайни, трактори та іншу техніку компанії "Укрлендфармінг" на Херсонщині.

Генштаб повідомив, що російські загарбники вивезли в напрямку Криму все медичне обладнання Новокаховської центральної лікарні, навіть карети швидкої.

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