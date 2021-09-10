Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матчем "Олександрія" - "Інгулець" стартує сьомий тур УПЛ. Початок матчу - о 19:30.

Українська Прем'єр-ліга



7-й тур

10 вересня

"Олександрія" - "Інгулець"

"Олександрія": Білик, Мельник, Мірошниченко, Цуріков, Калюжний, Третьяков, Бухал, Демченко, Дришлюк, Гринь, Одарюк.

"Інгулець": Гальчук, Салем, Полегенько, Опанасенко, Ковальов, Запорожець, Коробенко, Шишка, Асмелаш, Шарай, Сітало.



Початок о 19:30



Трансляція - "Футбол 1"

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