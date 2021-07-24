Олімпіада-2020: За кого українцям вболівати 25 липня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У другий змагальний день Олімпіади-2020 буде розіграно 18 комплектів медалей.

Головні сподівання збірної України на нагороди пов'язані з нашими прапороносцями на церемонії відкриття - Оленою Костевич, яка змагатиметься у стрільбі з пістолета на 10 м та фехтувальником Богданом Нікішиним, який виступить у індивідуальному турнірі шпажистів.

Також за медалі боротиметься чемпіон світу з дзюдо Георгій Зантарая, який виступає у вазі до 66 кг.

3:00 - 10:30. Кульова стрільба. Чоловіки. Гвинтівка, 10 м (Срегій Куліш, Олег Царьков). Жінки. Пістолет, 10 м (Олена Костевич)

7:00 - 11:35. Велоспорт, шосе. Жінки. Індивідуальна гонка (Валерія Кононенко)

7:45 - 11:25. Стрільба з лука. Командні змагання (Збірна України)

11:00 - 13:40. Дзюдо. Чоловіки - 66 кг (Георгій Зантарая)

12:00 - 16:25. Фехтування. Чоловіки. Шпага. Індивідуальні змагання (Богдан Нікішин, Роман Свічкар, Ігор Рейзлин)

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