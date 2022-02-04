Олімпіада-2022: збірна України пройшла на параді учасників на церемонії відкриття Ігор у Пекіні. ФОТО
Збірна України пройшла Олімпійським стадіоном у Пекіні на урочистій церемонії відкриття зимових Олімпійських ігор
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У столиці Китаю відбувається урочиста церемонія відкриття зимових Олімпійських ігор-2022. У параді учасників змагань взяла участь збірна України, яка вже з'явилася на Національному стадіоні.
На урочистій церемонії відкриття прапор України несуть олімпійський чемпіон 2018 року з фристайлу в лижній акробатиці Олександр Абраменко і срібна призерка юнацьких Олімпійських ігор з фігурного катання у танцях на льоду Олександра Назарова.
Церемонію відкриття Олімпіади-2022 можна переглянути на телеканалі "UA: Перший".
Читайте також: Олімпіада-2022: Повний розклад зимових Ігор у ПекініРежисером церемонії є 71-річний Чжан Їмоу. Китаєць - володар "Золотого лева" Венеційського кінофестивалю та "Золотого ведмедя" Берлінале.
На Олімпіаді-2022 українці змагатимуться у біатлоні, бобслеї, гірськолижному спорті, лижному двоборстві, лижних гонках, санному спорті, скелетоні, сноубордингу, стрибках на лижах з трампліну, фігурному катанні, фристайлі та шорт-треку.
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Загалом у Пекіні виступлять 45 спортсменів з України і це на 12 атлетів більше, ніж на попередніх зимових Олімпійських іграх-2018.
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Вперше в історії зимових Ігор Україна буде представлена у змаганнях змішаних команд з фристайлу (акробатика) та в жіночому бобслеї (монобоб).
Олімпійські ігри у Пекіні відбуватимуться з 4 по 20 лютого.
- 4 лютого українські фігуристи Олександра Назарова і Максим Нікітін зайняли 9 місце у танцях на льоду в командному турнірі Олімпіади-2022.
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