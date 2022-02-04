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Топ-5 українських надій, які поїхали на Олімпіаду-2022 за медалями

4 лютого, 2022 п'ятниця
09:00
Статті Олександр Абраменко

На зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні збірна України сподівається на медалі у фристайлі, біатлоні, сноуборді та скелетоні

Олександр Абраменко

Фристайл, лижна акробатика 

Олександр Абраменко у 2018 році став головним українським героєм на Олімпіаді у Пхьончхані. Він виграв змагання у лижній акробатиці та приніс нашій збірної єдину медаль на Іграх-2018

Золото Абраменка виявилося лише третім за весь час виступів збірної України на зимових Олімпіадах. Окрім нього, у 1994 році у Ліллехаммері перемогла фігуристка Оксана Баюл, а у 2014-му в Сочі найкращою в естафеті стала жіноча біатлонна команда.   

Абраменко підтвердив свій високий клас у 2019 році, коли став другим на чемпіонаті світу в Дір-Веллі (США). Після цього він зробив паузу в кар'єрі, щоб залікувати старі травми та відновив виступи наприкінці 2020 року. 

Після повернення українець ще не здобув жодної особистої медалі на етапах Кубка світу. 

Зате Абраменко двічі ставав третім на КС в змішаних командних змаганнях, які у Пекіні дебютують в олімпійській програмі. Українці зробили в новій дисципліні заявку на медаль у грудні 2021 року на етапі змагань у Руці (Фінляндія). Олександра Абраменко там виступав разом з Дмитром Котовським та Анастасією Новосад. 

Саме з виступом Абраменка та партнерів пов'язані головні сподівання збірної України на медалі у Пекіні. 

Саме олімпійський чемпіон понесе разом з фігуристкою Олександрою Назаровою національний прапор на церемонії відкриття Ігор 4 лютого.  

Командні змагання з лижної акробатики у міксті на Олімпіаді-2022 в Пекіні відбудуться 10 лютого, індивідуальні чоловічі - 15-16 лютого. 

Жіноча збірна України з біатлону

Біатлон, естафета

Біатлон є найуспішнішим для України зимовим видом спорту на Олімпіадах. Бронзу в спринті нашій команді приносили Валентина Цербе у Ліллехаммері-1994, Лілія Єфремова в Турині-2006 та Віта Семеренко у Сочі-2014. Олена Петрова виграла срібло в індивідуальній гонці в Нагано-1998. А свого найбільшого успіху збірна України досягла в 2014 році, коли здобула золото в жіночій естафеті. Його нашій команді у Сочі принесли Олена Підгрушна, Віта Семеренко, Валя Семеренко та Юлія Джима. 

З естафетою пов'язані надії на медаль й на Олімпіаді-2022. З останніх перед Іграми у Пекіні трьох чемпіонатів світу поспіль збірна України повертался з медалями. Українки здобували бронзу на ЧС у 2019, 2020 та 2021 роках. 

У нинішньому сезоні наша жіноча збірна вище п'ятого місця в естафеті на етапах Кубка світу не піднімалася. До того ж удару по амбіціях команди завдав коронавірус. Вже у Пекіні позитивний тест на COVID-19 здала Олена Білосюк (Підгрушна). Наразі вона перебуває на самоізоляції, а на Ігри терміново вилетіла запасна Анастасія Меркушина. 

Жіноча естафета на Олімпіаді-2022 відбудеться 16 лютого.   

Дмитро Підручний

Біатлон 

Якщо представниці жіночої збірної є для України головним постачальницями медалей на "білих" Олімпіадах, то від чоловіків у цьому виді спорту нагород чекають з 1994 року. 

У 2019 році "прорив" в українському чоловічому біатлоні здійснив Дмитро Підручний. Він виграв на чемпіонаті світу в Естерсунді (Швеція) гонку переслідування та став першим в історії представником чоловічої збірної України, який здобув золото ЧС. 

Після цього Підручний не виграв жодної особистої нагороди на етапах Кубка світу. У нинішньому сезоні лідер збірної України опинився найближче до п'єдесталу на етапі КС в січні у Рупольдингу (Німеччина), де фінішував сьомим у спринті. Цей результат потрапив у десятку найкращих у кар'єрі Підручного. Тож схоже, що до Олімпіади-2022 він підходить у бойовій формі. 

Її він зможе продемонструвати ще й у естафетних гонках. Перша з них - змішана естафета відбудеться вже 5 лютого. Спринт у Пекіні пройде 12 січня, гонка переслідування - 13 лютого, а чоловіча естафета - де українці у нинішньому сезоні фінішували на Кубку світу в Естерсунді п'ятими - 15 лютого. 

Аннамарі Данча    

Сноуборд, паралельний гігантський слалом

Завдяки Аннімарі Данчі українські вболівальники відтепер будуть спостерігати за олімпійськими змаганнями зі сноубордингу набагато прискіпливіше. У 2019 році вона принесла Україні першу в історії медаль чемпіонату світу в цьому виді спорту. Українка стала у Парк-сіті (США) другою у паралельному слаломі. На додачу на тому ЧС вона ще й показала високий результат у паралельному гігантському слаломі, де фінішувала шостою. Саме в цьому виді програми Данча змагатиметься у Пекіні.   

Більше медалей світового рівня українка після свого успіху не здобувала. Зате напередодні Олімпіади відзначилася на етапі Кубка Європи в Буковелі, де 22 січня перемогла в паралельному гігантському слаломі. 

Змагання у цьому виді програми на Олімпіаді-2022 відбудуться 8 лютого. 

Владислав Гераскевич

Скелетон

Владислав Грескевич у 23 роки поїхав вже на другу Олімпіаду. У Пхьончхані він дебютував на Іграх у 19, одразу фінішував 12-м та примусив про себе говорити як про одного із найперспективніших скелетоністів світу. Фахівці зійшлися на думці, що якщо б українець виступав за одну із топ-збірних, великі перемоги були б йому гарантовані. 

Однак Гераскевич наполегливо торує собі шлях до медалей в Україні, де скелетон тримається на таких ентузіастах як його батько та тренер Михайло Гераскевич. 

І українець прогресує. 31 січня 2021 року він фінішував шостим на етапі Кубка світу в Сігулді (Латвія) та показав найкращий результат у кар'єрі. Аби опинитися на п'єдесталі залишилося зовсім небагато.   

Змагання зі скелетону в Пекіні відбудуться 10-11 лютого.   

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біатлон
Олімпіада
естафета
Олімпійські ігри
фристайл
скелетон
сноуборд
Олександр Абраменко
Юлія Джима
Дмитро Підручний
лижна акробатика
Владислав Гераскевич
Аннамарі Данча
Пекін-2022
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