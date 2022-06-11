"Они штабелями лежат. Ни в холодильниках, запах сумасшедший". Окупанти складають ліквідованих в Україні просто неба
У перехопленій розмові рашист розповідає, як тіла убитих своїх товаришів по службі складають просто неба, а потім відправляють додому в закритих гробах, щоб рідні не бачили сталу трупів
Про це інформує в фейсбуці Служба безпеки України.
"Они штабелями лежат. Ни в холодильниках, нигде. Просто на улице лежат как доски. Там запах… сумасшедший", - розповідає товаришу російський окупант.
А інший розповідає, що тіла російських військових через це ховають у закритих трунах: "В закрытом гробу. Катьку не пустили туда".
СБУ відомо, що рашисти намагаючись приховати масштаби втрат перевозять "груз 200" вночі і невеликими партіями.
"Щоб не повторювати долю загиблих, окупанти ще можуть врятувати власне життя. СБУ нагадує про гарячу телефонну лінію 2402. Подзвонивши за цим номером, можна здатися в полон і зрештою повернутися додому живим", - додають в пресслужбі.
- Росіяни не виплачують компенсації родичам убитих на війні проти України мешканців ОРДЛО, а на Донеччині спалюють тіла російських окупантів і примусово набирають нових найманців.
- Раніше СБУ повідомила, що окупанти намагаються вирватися з війни через полон і здаються охочіше, ніж у перші тижні масштабної війни.
- Також СБУ перехопила розмову, в якій окупант скаржиться на нестачу ресурсів і заздрить зброї ЗСУ.
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