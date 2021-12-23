ОП може вирішувати питання з Мінськими угодами і для цього вибивають опозицію, яка чинитиме опір, - нардеп Костенко про підозру Порошенку

Про це він заявив у ефірі "Змістовно з Христиною Яцків" на Еспресо.TV.



"Я думаю, в загальному, зараз завдання Офісу президента - це вибити опозиційні сили, для того, щоб в перспективі приймати якісь рішення, де вони розуміють, хто буде чинити опір. Я думаю, що це може бути наступного року якісь питання щодо Мінських домовленостей. Розуміють, що може бути така енергетична криза і вони бачать, хто їх найбільше критикує. Я думаю, що є завдання вибити ці сили з парламенту, щоб вони їх не критикували, політично їх придушити. Вони в політиці дуже мало, щоб когось залякати. Що стосується справи Порошенку - це абсурд приписувати президенту України фінансування тероризму і держзраду", - заявив Костенко.



На його думку, п'ятому президенту спеціально інкримінують державну зраду.



"Чому саме державна зрада, я можу пояснити. Тому що ці слова приклеїлись до Офісу президента через зрив спецоперації щодо вагнерівців 15 місяців назад. Причепили цей вираз на Порошенка, щоб не асоціювати із собою. Такими простими трюками "95 кварталу" не можна відвернути фокус від основних питань. Я думаю, що все це закінчиться нічим. Я вважаю, що Порошенко повинен повернутися і довести всім, що він буде боротися і показати всім, що він дійсно політичний діяч, який не боїться того, що йому закидають з Банкової", - підсумував нардеп.

Нагадаємо, лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука підозрюють у змові з українськими високопосадовцями для зриву контракту про постачання вугілля з Південної Африки на початку російської агресії. Також слідство вважає, що Медведчук брав участь в організації схеми контрабанди вугілля з ОРДЛО, в результаті якої проросійські терористи отримали понад 200 млн грн.

СБУ вручила підозру у цій справі ексміністру енергетики Демчишину. За версією СБУ, він примусив керівників державної енергогенеруючої компанії укласти кілька угод з представниками ОРДЛО щодо постачання вугілля на загальну суму понад 3 млрд грн. У результаті протиправних дій міністра у розпорядження терористів надійшло понад 200 млн грн.

Державне бюро розслідувань заявило, що Порошенку повідомили про підозру у цій справі. Його звинувачують у держзраді та сприянні діяльності терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР".

Порошенко перебуває закордоном та планує повернутись до України в першій половині січні. Таким чином, він не прийде на допит у ДБР.

Президент Володимир Зеленський заявив, що "не бачить резонансу" в оголошенні підозри Порошенку.

США наголосили на важливості верховенства права, а не політичних мотивів у ситуації щодо підозри Порошенку.

ЄС наголосив на пріоритетності неупередженого правосуддя, пообіцявши відстeжувати ситуацію з підозрою Порошенку.

П'ятий президент України Петро Порошенко не з'явився на допит в ДБР.