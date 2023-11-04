Опозиційний політик Дуганов пояснив, чому багато бурятів воюють у армії РФ проти України

Про це він розповів у етері Еспресо.

"Це вже стара історія 10-річної давнини про знаменитих бурятських танкістів та й про інше. Але треба розуміти, що буряти від самого початку не йшли проти України, а просто пішли заробляти гроші на контрактну службу до російської армії. Оскільки завдяки політиці Путіна, московського керівництва, економічне становище в національних регіонах є жахливим та катастрофічним, відповідно, молодь не має іншого шляху, як іти на військову службу, де вони можуть хоч щось собі заробити. І в підсумку - потрапляють у цю м'ясорубку", - прокоментував бурятський опозиційний політик.

Доржи Дуганов нагадав, що велика частина жителів Бурятії є української національності, і завжди всі жили дружньо, як братські народи, ніколи не було ніяких протиріч та претензій один до одного.