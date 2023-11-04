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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Опозиційний політик Дуганов пояснив, чому багато бурятів воюють у армії РФ проти України
Ексклюзив

Опозиційний політик Дуганов пояснив, чому багато бурятів воюють у армії РФ проти України

4 листопада, 2023 субота
17:00
Війна з Росією

Доржи Дуганов, бурятський опозиційний політик, співголова демократичного руху "Буряад-Монгол Ерхетен", зазначив, що політика Путіна створила жахливе економічне становище в національних регіонах РФ, тому молодь вимушена йти на контрактну службу до російської армії

Про це він розповів у етері Еспресо.

"Це вже стара історія 10-річної давнини про знаменитих бурятських танкістів та й про інше. Але треба розуміти, що буряти від самого початку не йшли проти України, а просто пішли заробляти гроші на контрактну службу до російської армії. Оскільки завдяки політиці Путіна, московського керівництва, економічне становище в  національних регіонах є жахливим та катастрофічним, відповідно, молодь не має іншого шляху, як іти на військову службу, де вони можуть хоч щось собі заробити. І в підсумку - потрапляють у цю м'ясорубку", - прокоментував бурятський опозиційний політик.

Доржи Дуганов нагадав, що велика частина жителів Бурятії є української національності, і завжди всі жили дружньо, як братські народи, ніколи не було ніяких протиріч та претензій один до одного.

  • Раніше в Бурятії (Росія) дружини військовослужбовців записали звернення до очільника республіки Олексія Циденова з проханням повернути чоловіків додому.
  • Також у РосЗМІ повідомляли, що задіяні в армії РФ етнічні буряти масово відмовляються брати участь у воєнних діях проти України
  • У той же час Маріупольська міська рада інформувала, що буряти і тувинці, яких росіяни привезли в Маріуполь, заселяються з родинами в покинуті домівки українців
Україна
Росія
військові
російська армія
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