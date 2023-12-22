Головна English Львів
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Організатором убивства Пригожина за згоди Путіна міг бути очільник російського радбезу Патрушев, - WSJ

Організатором убивства Пригожина за згоди Путіна міг бути очільник російського радбезу Патрушев, - WSJ

22 грудня, 2023 п'ятниця
10:49
Світ Микола Патрушев

Убивство ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина готувалося два місяці та було схвалено президентом Росії Володимиром Путіним. Цим займався секретар Ради національної безпеки РФ Микола Патрушев

Про це пише Wall Street Journal із посиланням на представників західної розвідки та колишнього офіцера російської розвідки.

Зазначається, що Патрушев давно наголошував Путіну, що залежність Москви від ПВК Вагнера в Україні призводить до занадто великого політичного та військового впливу Пригожина, що стає все більшою загрозою для Кремля.

Коли у червні 2023 року стався заколот проти російського військового командування, Патрушев вирішив втрутився. Секретар Ради нацбезпеки РФ організував "хвилю телефонних дзвінків" і закликав офіцерів-симпатиків Пригожина "спробувати зв'язатися" з ним.

"На початку серпня, коли більша частина Москви пішла у відпустку, Патрушев у своєму кабінеті в центрі Москви дав наказ своєму помічнику приступити до підготовки операції з ліквідації Пригожина, розповів колишній офіцер російської розвідки. Пізніше Путіну показали плани, і він не заперечував, заявили західні спецслужби", - йдеться у повідомленні.

Кілька тижнів після турне по Африці, Пригожин чекав у московському аеропорту, поки інспектори з безпеки проводили перевірку літака. За інформацією представників розвідки, саме під час цієї затримки під крило була закладена невелика бомба.

Через пів години після зльоту вона вибухнула. На відео очевидців видно, що після вибуху з неба впав реактивний літак з відірваним крилом.

Що відомо про авіакатастрофу з Пригожиним

23 серпня у Тверській області РФ розбився бізнес-джет Embraer, що належав Євгену Пригожину, відомо про 10 загиблих. Серед пасажирів був й сам фінансист ПВК Вагнера.

Інститут вивчення війни завив, що президент РФ Володимир Путін, імовірно, віддав наказ про вбивство Пригожина для того, щоб відновити своє домінування та помститися за приниження.

У Франції заявили про наявність "обґрунтованих сумнівів" щодо причин авіакатастрофи, в якій загинув ватажок ПВК Вагнера.

За однією із версій росЗМІ, у шасі літака, що перевозив ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина, був закладений вибуховий пристрій, який детонував у потрібний момент, відірвавши крило і стабілізатор.

Водночас президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україна не причетна до падіння літака Пригожина. Офіційно загибель ватажка ПВК Вагнера Слідком РФ підтвердив 27 серпня.

29 серпня у російському Санкт-Петербурзі поховали ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина, похорон відбувся в закритому режимі.

Детальніше про катастрофу літака з Пригожиним читайте тут.

Росія
Володимир Путін
Війна з Росією
Євген Пригожин
Читайте також:
Київ. 22.12.2023
22 грудня, 2023 п'ятниця
РФ атакувала Україну дронами, уламки "шахеда" влучили у багатоповерхівку в Києві. Хронологія подій
Олександр Камишін
20 грудня, 2023 середа
Чи здатна Україна у 2024 році виготовити 1 млн дронів: у Мінстратегпромі прокоментували заяву Зеленського
ЗСУ
20 грудня, 2023 середа
"Росіяни намагаються виграти час": у Defence Express назвали стратегічну проблему, що назріває на фронті
Київ
+2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.56
    Купівля 37.56
    Продаж 38.14
  • EUR
    Купівля 40.96
    Продаж 42.01
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
22 грудня
11:32
Петро Котін
Президент Енергоатому оселився в будинку за 7 млн грн, який начебто купила його теща, - "Схеми"
11:27
Ексклюзив
Аеропорт "Бориспіль"
Чи можлива робота авіакомпаній в Україні під час війни: експерт Долінце розповів про світовий досвід
11:21
електроенергія
Україна збільшила обсяг імпорту електроенергії з Європи: ситуація в енергосистемі станом на 22 грудня
11:14
Ексклюзив
Юрій Федоренко, командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка
Противник знову намагається просунутися до дороги від Часового Яру, Сили оборони відбивають атаки, - командир роти "Ахіллес" 92-ї ОШБр
11:11
На фото: YAKTAK
Український репер YAKTAK зібрав солдаути на двох концертах поспіль у Києві
11:07
міністр юстиції Німеччини Марко Бушман
Німеччина заявила, що не видаватиме Україні чоловіків, які ухиляються від мобілізації
11:05
Огляд
світ, міжнародний огляд
Європа готується до нової холодної війни з РФ, а Україна відчуває нестачу грошей. Акценти світових ЗМІ 22 грудня
10:35
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 22 грудня: долар та євро в обмінниках подорожчали
10:27
Радослав Сікорський
Перший закордонний візит на новій посаді: до Києва прибув очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський
10:20
СБУ встановила 3 окупантів, які вбили фермера на Харківщині й спалили його тіло
10:18
На фото: Принцеса Карла фон Гессен
Німецька принцеса Карла фон Гессен виграла 3,5-річну судову тяганину проти McDonald's
10:12
Ексклюзив
Морські дрони SeaBaby
Морські дрони змусили ворога сховати свої кораблі та дозволили транспортування наших вантажів, - Згурець
10:03
Міністерство оборони
У Міноборони й ЗСУ запровадили ще 7 стандартів НАТО
10:03
OPINION
Петро Олещук
Гроші на війну. Дайте російські активи із Заходу
09:53
Ексклюзив
FPV дрон
Держава забезпечує 50% дронів, 7 місяців тому було 20%: у 92-й ОШБр назвали вартість застосування БПЛА та відсоток влучань
09:41
"Явка обов'язкова". Жителям Петербургу телефонують з військкоматів та надсилають повістки, - росЗМІ
На Донеччині окупанти вимагають ставити дітей 2007 року на військовий облік, - Андрющенко
09:40
діти, війна
На Херсонщині загарбники застрелили 8-класника на очах у родини, - ОВА
09:20
"Безмежно сміливі люди": Зеленський привітав енергетиків із професійним святом
09:09
ООН
Ізраїль звинуватив ООН у зриві постачань гуманітарної допомоги
08:52
Оновлено
море військовий корабель
Росія тримає у Чорному морі 3 кораблі, ракетоносії відсутні
08:33
Оновлено
Київ. 22.12.2023
РФ атакувала Україну дронами, уламки "шахеда" влучили у багатоповерхівку в Києві. Хронологія подій
08:17
обстріл, ППО
Українські сили ППО вночі збили 24 із 28 "шахедів"
08:04
OPINION
Єгор Чечеринда
Сім правдивих слів про "доповідь" міністра оборони Росії, або Хто вкрав "золотий костиль" Путіна?
08:02
Оновлено
Нікополь
РФ ударила по Нікополю: є загиблі, зросла кількість поранених
07:58
ЗСУ
ЗСУ ліквідували 1080 окупантів, 18 бронемашин та 24 артсистеми, - Генштаб
07:20
комп'ютер
В Іспанії представили новий суперкомп’ютер, який здійснює 314 трлн операцій на секунду
07:14
Ізраїль танк
ЦАХАЛ заявив про знищення основної мережі тунелів ХАМАС у Газі
07:04
Круїзний лайнер Icon of the Seas
У Північному морі норвезький круїзний лайнер залишився без електрики та навігації через шторм
06:58
Оновлено
Чехія теракт світ кримінал
Стрілянина в центрі Праги: поліція уточнила кількість загиблих і поранених
06:49
Сі Цзіньпін та Путін
Торгівля між Росією та Китаєм у 2023 році перевищила $200 млрд, - NYT
06:47
Німеччина має намір додатково надати Україні 40 БМП Marder
06:40
Бійці львівської "вісімдесятки" показали, як палять російських окупантів
Аналітики ISW припускають посилення наступальних штурмів РФ на початку 2024 року
06:26
Будинок з левами. Маріуполь
На ТОТ Приазов'я росіяни привласнюють і продають житло людей, які поїхали з окупації, - міськрада Маріуполя
06:22
ХАМАС напав на Ізраїль
ХАМАС заявив, що більше не звільнятиме заручників до завершення війни
05:59
Він Дизель (нижче) у фільмі "Форсаж Х"
Зірку "Форсажу" Він Дизеля звинуватили у сексуальному насильстві
04:56
Ентоні Блінкен
США збільшують військову присутність у Європі. Подробиці
04:41
Валерій Герасимов
"Втрати українських військ за пів року - 160 тис. людей": добірка російських фейків за 21 грудня
03:59
F-16 US Department of Defense
США прискорять постачання літаків F-16 для Тайваню, - Bloomberg
02:12
Окупанти, кримінал, росіяни
Росіяни створюють новий псевдодобровольчий батальйон для війни з Україною
01:32
Рустем Умєров
Навчання українських пілотів на F-16: Умєров провів продуктивну розмову з португальською колегою
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV