Організатором убивства Пригожина за згоди Путіна міг бути очільник російського радбезу Патрушев, - WSJ

Про це пише Wall Street Journal із посиланням на представників західної розвідки та колишнього офіцера російської розвідки.

Зазначається, що Патрушев давно наголошував Путіну, що залежність Москви від ПВК Вагнера в Україні призводить до занадто великого політичного та військового впливу Пригожина, що стає все більшою загрозою для Кремля.

Коли у червні 2023 року стався заколот проти російського військового командування, Патрушев вирішив втрутився. Секретар Ради нацбезпеки РФ організував "хвилю телефонних дзвінків" і закликав офіцерів-симпатиків Пригожина "спробувати зв'язатися" з ним.

"На початку серпня, коли більша частина Москви пішла у відпустку, Патрушев у своєму кабінеті в центрі Москви дав наказ своєму помічнику приступити до підготовки операції з ліквідації Пригожина, розповів колишній офіцер російської розвідки. Пізніше Путіну показали плани, і він не заперечував, заявили західні спецслужби", - йдеться у повідомленні.

Кілька тижнів після турне по Африці, Пригожин чекав у московському аеропорту, поки інспектори з безпеки проводили перевірку літака. За інформацією представників розвідки, саме під час цієї затримки під крило була закладена невелика бомба.

Через пів години після зльоту вона вибухнула. На відео очевидців видно, що після вибуху з неба впав реактивний літак з відірваним крилом.

Що відомо про авіакатастрофу з Пригожиним

23 серпня у Тверській області РФ розбився бізнес-джет Embraer, що належав Євгену Пригожину, відомо про 10 загиблих. Серед пасажирів був й сам фінансист ПВК Вагнера.

Інститут вивчення війни завив, що президент РФ Володимир Путін, імовірно, віддав наказ про вбивство Пригожина для того, щоб відновити своє домінування та помститися за приниження.

У Франції заявили про наявність "обґрунтованих сумнівів" щодо причин авіакатастрофи, в якій загинув ватажок ПВК Вагнера.

За однією із версій росЗМІ, у шасі літака, що перевозив ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина, був закладений вибуховий пристрій, який детонував у потрібний момент, відірвавши крило і стабілізатор.

Водночас президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україна не причетна до падіння літака Пригожина. Офіційно загибель ватажка ПВК Вагнера Слідком РФ підтвердив 27 серпня.

29 серпня у російському Санкт-Петербурзі поховали ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина, похорон відбувся в закритому режимі.

Детальніше про катастрофу літака з Пригожиним читайте тут.