Особи з інвалідністю 1 чи 2 групи мають демобілізуватися, - нардеп Цимбалюк

Народний депутат Михайло Цимбалюк вважає, що особи з інвалідністю 1 чи 2 групи мають демобілізуватись, оскільки вони не приносять користі для військ, Сил оборони України.

"Це стосується осіб, які набули інвалідність під час бойової служби", - зазначив Цимбалюк в етері телеканалу "Еспресо".

Також зараз йде дискусія стосовно військових, звільнених з полону та їх право повертатися на фронт.

"Більшість з них знову повертаються в свої підрозділи і продовжують службу. Але є певна категорія, яка з тих чи інших причин, не за станом здоров'я, не хоче продовжувати службу, це непередбачувано. Зараз з цього приводу йдуть дискусії, бо військові мають одну позицію, а правозахисники іншу. Тому ми повинні законодавчо це вирішити і дати військовим право вибору. Адже ці люди пройшли складне випробування", - додав нардеп.

Він зауважив, що одне з важливих питань вже нормоване. Зокрема, військовослужбовці строкової служби мають право шляхом рапорту переходити зі строкової служби на контракт.

"Президент вніс зміни до Указу про мобілізацію і військовослужбовці строкової служби нарешті мають право шляхом рапорту переходити зі строкової служби на контракт", - резюмував Цимбалюк.