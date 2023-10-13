Особи з інвалідністю 1 чи 2 групи мають демобілізуватися, - нардеп Цимбалюк
Одним з найважливіших питань на сьогодні є мобілізація осіб з інвалідністю. Парадокс в тому, що особи з інвалідністю 1 чи 2 групи не можуть демобілізуватися, бо це не передбачно чинним Законодавством
Народний депутат Михайло Цимбалюк вважає, що особи з інвалідністю 1 чи 2 групи мають демобілізуватись, оскільки вони не приносять користі для військ, Сил оборони України.
"Це стосується осіб, які набули інвалідність під час бойової служби", - зазначив Цимбалюк в етері телеканалу "Еспресо".
Також зараз йде дискусія стосовно військових, звільнених з полону та їх право повертатися на фронт.
"Більшість з них знову повертаються в свої підрозділи і продовжують службу. Але є певна категорія, яка з тих чи інших причин, не за станом здоров'я, не хоче продовжувати службу, це непередбачувано. Зараз з цього приводу йдуть дискусії, бо військові мають одну позицію, а правозахисники іншу. Тому ми повинні законодавчо це вирішити і дати військовим право вибору. Адже ці люди пройшли складне випробування", - додав нардеп.
Він зауважив, що одне з важливих питань вже нормоване. Зокрема, військовослужбовці строкової служби мають право шляхом рапорту переходити зі строкової служби на контракт.
"Президент вніс зміни до Указу про мобілізацію і військовослужбовці строкової служби нарешті мають право шляхом рапорту переходити зі строкової служби на контракт", - резюмував Цимбалюк.
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