Про це в ефірі Еспресо заявила журналістка-міжнародниця Ольга Токарюк.

"Британський прем'єр Ріші Сунак був проти надання України винищувачів. Про це писала преса, його позиція була негативною. Але за результатами особистої зустрічі з президентом України його позиція пом'якшилась. Він оголосив вчора, що нічого не виключено у плані подальшого постачання зброї Україні і це включає також винищувачі. Він також сказав, що Британія почне тренувати українських пілотів - це крок на шляху до того, що винищувачі буде надано. Особистий візит має значення - вдається переконати лідерів в тому, в чому їх важко переконати у ході віртуальних розмов, листів, дзвінків. Сподіваємось, що так само будуть результати від подальшого візиту Зеленського до Брюсселя", - сказала вона.