Особисті візити Зеленського більш переконливі, - журналістка-міжнародниця
Під час особистих візитів президенту України Володимиру Зеленському вдається переконувати західних лідерів, щоб ті надавали більше зброї
Про це в ефірі Еспресо заявила журналістка-міжнародниця Ольга Токарюк.
"Британський прем'єр Ріші Сунак був проти надання України винищувачів. Про це писала преса, його позиція була негативною. Але за результатами особистої зустрічі з президентом України його позиція пом'якшилась. Він оголосив вчора, що нічого не виключено у плані подальшого постачання зброї Україні і це включає також винищувачі. Він також сказав, що Британія почне тренувати українських пілотів - це крок на шляху до того, що винищувачі буде надано. Особистий візит має значення - вдається переконати лідерів в тому, в чому їх важко переконати у ході віртуальних розмов, листів, дзвінків. Сподіваємось, що так само будуть результати від подальшого візиту Зеленського до Брюсселя", - сказала вона.
- Нагадаємо, Зеленський 8 лютого прибув до Великої Британії для зустрічі з прем'єр-міністром Ріші Сунаком і королем Чарльзом III. Також він виступив у британському парламенті, де закликав до створення коаліції літаків та заявив, що це – "крила для свободи".
- Велика Британія розглядає можливість надання Україні винищувачів: прем'єр Ріші Сунак доручив міністру оборони Бену Воллесу дослідити це питання.
- Велика Британія та союзники намагаються прискорити надання Україні озброєння, аби воно змогло досягти фронту найближчими днями й тижнями, а не місяцями.
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