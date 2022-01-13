"Отримаємо міжнародний скандал і втратимо підтримку США": нардеп Железняк звинуватив ОПУ в затягуванні призначення голови САП
Народний депутат Ярослав Железняк заявив, що Офіс президента хоче призначити свою людину очільником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури
Про це він заявив у ефірі "Змістовно з Єгором Чечериндою".
"Що відбувається? Давайте дуже просто. Чому важлива ця посада? Ця людина буде безпосередньо відповідати, щоб ловили корупціонерів. В тому числі, які зараз при владі, на держпідприємствах та інше. Саме тому пану Єрмаку і пану Татарову дуже важливо призначити іншу людину, а не пана Клименка, який чесно переміг в цьому конкурсі", - сказав Железняк.
На його думку, є тактика по затягуванню цього конкурсу.
"Або відправити пана Клименка на спецперевірку і він її не пройде, або дочекатись, коли повністю ручний з телефону Єрмака, ОАСК скасує цей конкурс. Пан Зеленський чорним по-білому в меморандумі з паном Байденом пообіцяв провести чесний конкурс до кінця 2021 року. В даному випадку, ми отримаємо і міжнародний скандал, і втратимо підтримку США. Зараз ми маємо ситуацію виключно з намаганням обманути наших міжнародних партнерів, не призначити необхідного кандидата головою, а потім скасувати конкурс і щоб його виграв інший кандидат", - підсумував нардеп.
- Нагадаємо, 20 грудня 2021 року ОАСК частково задовольнив позов про скасування Порядку роботи комісії з обрання керівництва САП.
- У Офісі президента України заявили, що рішення ОАСК щодо скасування Порядку роботи комісії з обрання керівництва САП не є остаточним, і його треба проаналізувати.
- 21 грудня комісія отримала рішення ОАСК, проте продовжила співбесіди з кандидатами. Згодом комісія оголосила результати конкурсу, але потім відмовилася затверджувати їх.
- Фіналіст конкурсу прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк, який набрав 229 балів, оскаржить результат відбору.
- 24 грудня конкурсна комісія провалила голосування за затвердження кандидатури Клименка на посаду керівника САП.
- "Не дозволяйте корумпованим силам блокувати роботу": США закликали відновити процес обрання керівника САП.
- П'ятеро членів конкурсної комісії з обрання керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури написали листа з проханням про допомогу генеральній прокурорці Ірині Венедіктовій.
- Конкурсна комісія з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та його заступника з 23 грудня чекає на відповідь Офісу генпрокурора, який має дати дозвіл на оголошення переможців.
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