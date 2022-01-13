"Отримаємо міжнародний скандал і втратимо підтримку США": нардеп Железняк звинуватив ОПУ в затягуванні призначення голови САП

Про це він заявив у ефірі "Змістовно з Єгором Чечериндою".



"Що відбувається? Давайте дуже просто. Чому важлива ця посада? Ця людина буде безпосередньо відповідати, щоб ловили корупціонерів. В тому числі, які зараз при владі, на держпідприємствах та інше. Саме тому пану Єрмаку і пану Татарову дуже важливо призначити іншу людину, а не пана Клименка, який чесно переміг в цьому конкурсі", - сказав Железняк.



На його думку, є тактика по затягуванню цього конкурсу.



"Або відправити пана Клименка на спецперевірку і він її не пройде, або дочекатись, коли повністю ручний з телефону Єрмака, ОАСК скасує цей конкурс. Пан Зеленський чорним по-білому в меморандумі з паном Байденом пообіцяв провести чесний конкурс до кінця 2021 року. В даному випадку, ми отримаємо і міжнародний скандал, і втратимо підтримку США. Зараз ми маємо ситуацію виключно з намаганням обманути наших міжнародних партнерів, не призначити необхідного кандидата головою, а потім скасувати конкурс і щоб його виграв інший кандидат", - підсумував нардеп.





Нагадаємо, 20 грудня 2021 року ОАСК частково задовольнив позов про скасування Порядку роботи комісії з обрання керівництва САП.

У Офісі президента України заявили, що рішення ОАСК щодо скасування Порядку роботи комісії з обрання керівництва САП не є остаточним, і його треба проаналізувати.

21 грудня комісія отримала рішення ОАСК, проте продовжила співбесіди з кандидатами. Згодом комісія оголосила результати конкурсу, але потім відмовилася затверджувати їх.

Фіналіст конкурсу прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк, який набрав 229 балів, оскаржить результат відбору.

24 грудня конкурсна комісія провалила голосування за затвердження кандидатури Клименка на посаду керівника САП.

"Не дозволяйте корумпованим силам блокувати роботу": США закликали відновити процес обрання керівника САП.

П'ятеро членів конкурсної комісії з обрання керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури написали листа з проханням про допомогу генеральній прокурорці Ірині Венедіктовій.

Конкурсна комісія з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та його заступника з 23 грудня чекає на відповідь Офісу генпрокурора, який має дати дозвіл на оголошення переможців.