"Отримали дуже цінну інформацію": Юсов про спецоперацію "Бариня"

Про це він розповів у телемарафоні.

Між операціями "Синиця" та "Бариня" є суттєва різниця, під час першої - пілот вертольота Мі-8 Максим Кузьмінов сам вийшов на представників українських спецслужб та доставив техніку з екіпажем в Україну. А вже на російського лейтенанта Данила Алфьорова розвідники вийшли самостійно.

"І це не секрет. Ми відпрацьовуємо, відстежуємо базу кадрових військових. І от в даній ситуації через соцмережі відбувся вихід і цей контакт був вдалим", - каже Юсов.

Військовий додає, що Алфьоров не підтримував російську війну: "Він не хотів бути військовим злочинцем і засуджував ганебні дії уряду та влади Путіна... силоміць був змушений до підписання контракту".

Далі ГУР розпочало співпрацю з паралельними ретельними перевірками.

"Тому, що ми розуміємо, що й ворожі спецслужби не сидять склавши руки. І внаслідок цієї операції добровільно здалися в полон і були виведені за лінії фронту 11 російських військовослужбовців. Частина з них вже думає, чи повернутися до РФ в рамках обміну. Україна, відповідно, не буде зазначати, що вони добровільно здалися в полон за проєктом "Хочу жить", - сказав представник української розвідки.

Юсов розповів, що було кілька груп та три такі переходи: "Саме учора після того, як з'явилася реальна загроза його життю, було контрольовано переведено на українську територію". Водночас у Росії залишилися мати та брат Алфьорова, про його співпрацю вони нічого не знали, і до дій ніяк не причетні.

"У рамках операції також була отримана дуже цінна інформація, яка дозволила зберегти життя українським захисникам, а також розкрити й відповідно зламати певні ворожі плани", - наголосив представник ГУР.

Після операції "Бариня" у ворожій армії триває перевірка, до проведення заходів також приєднали спецслужби. Юсов додав: "Усім громадянам РФ... поки при владі режим Путіна, звичайно, щось загрожує".

Що відомо про спецоперацію "Бариня"

Наприкінці вересня у Головному управлінні розвідки МОУ повідомили про вербування російського лейтенанта Данила Алфьорова. З червня 2023 року він працював на Сили оборони України.

Завербований вивів 11 окупантів, які також захотіли здатися в полон. Потім Алфьорова вивели на підконтрольну Україні територію. Він був присутній на пресконференції 30 вересня.

Що відомо про операцію "Синиця"

23 серпня з'явилася інформація про те, що на один з аеродромів України у Харківській області приземлився російський гелікоптер Мі-8.

Спецоперація ГУР, яка тривала понад 6 місяців. Українська розвідка виманила пілота Мі-8 в Україну. Борт здійснював рейс між двома авіабазами й перевозив деталі до винищувачів Су-27, Су-30СМ.

Також зазначається, що разом із пілотом на борту були двоє членів екіпажу, які не знали, куди насправді летить гелікоптер. У результаті спецоперації двоє членів екіпажу були ліквідовані. Пілот і його сімʼя перебувають в Україні, родину завчасно вивезли з РФ.

Вертоліт повністю цілий і поповнить склад ЗСУ після детального вивчення його обладнання.

5 вересня представники ГУР та пілот розповіли подробиці спецоперації.

Пілот переміщеного в Україну російського вертольота Мі-8 28-річний Максим Кузьмінов отримає винагороду – $500 тисяч у гривневому еквіваленті.

7 вересня глава української розвідки Кирило Буданов зазначив, що російське військове керівництво "засмучене" викраденням та вивезенням пілотом гелікоптера Мі-8 до України.

Крім того, ГУР повідомляло, що станом на 15 вересня кількість звернень до програми "Хочу жить" збільшилася вдвічі, нині на добу понад 170 російських військових хочуть здатися в полон.