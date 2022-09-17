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"Отримані нові докази тортур, які застосовувалися до людей, що там поховані": Зеленський прокоментував ситуацію в Ізюмі

17 вересня, 2022 субота
21:57
війна з Росією Володимир Зеленський

17 вересня в Ізюмі Харківської області продовжились ексгумаційні роботи на місці знайденого масового поховання, проводяться експертизи тіл

Про це Президент України Володимир Зеленський повідомив у вечірньому зверненні.

Також він повідомив, що були отримані нові докази тортур, які застосовувалися до людей, що поховані в Ізюмі. У звільнених районах Харківщини знайдено понад десять катівень у різних містах і селищах.

"Коли окупанти втікали, вони кинули й апарати для знущання. Навіть на звичайному вокзалі Козачої Лопані знайшли приміщення для тортур, знайшли інструменти для катувань струмом. Це просто вокзал!", - повідомив президент.

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Також він запевнив, що буде втсановлено особистості всіх окупантів, котрі катували людей, після чого вони відповідатимуть ща це в залі суду. 

"Так робили нацисти. Так роблять рашисти. І відповідатимуть вони так само – і на полі бою, і в залах суду. Ми встановимо особистості всіх тих, хто катував, хто знущався, хто приніс це звірство з Росії сюди, на українську землю", - сказав він.

  • 15 вересня у звільненому Ізюмі виявили масове поховання на сотні людей 
  • 16 вересня в деокупованому Ізюмі Харківської області розпочали ексгумацію тіл у місцях масового поховання. Ймовірно їх кількість перевищуватиме число загиблих у Бучі на Київщині. Керівник Нацполіції Ігор Клименко повідомив, що там орієнтовно 445 могил.
  • 17 вересня голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що серед тіл з масового поховання в Ізюмі Харківської області, які були ексгумовані у п’ятницю, 16 вересня, 99% мають ознаки насильницької смерті.
  • Очільник Ізюмської районної військової адміністрації Степан Масельський розповів, що вбитих росіянами людей в Ізюмі не менше за тисячу.
  • Центр при РНБО повідомив, що окупанти називають постановкою масові вбивства в Ізюмі, хоча більшість людей загинула під час російських ракетних ударів.

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Володимир Зеленський
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