Про це Президент України Володимир Зеленський повідомив у вечірньому зверненні.

Також він повідомив, що були отримані нові докази тортур, які застосовувалися до людей, що поховані в Ізюмі. У звільнених районах Харківщини знайдено понад десять катівень у різних містах і селищах.

"Коли окупанти втікали, вони кинули й апарати для знущання. Навіть на звичайному вокзалі Козачої Лопані знайшли приміщення для тортур, знайшли інструменти для катувань струмом. Це просто вокзал!", - повідомив президент.

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Також він запевнив, що буде втсановлено особистості всіх окупантів, котрі катували людей, після чого вони відповідатимуть ща це в залі суду.

"Так робили нацисти. Так роблять рашисти. І відповідатимуть вони так само – і на полі бою, і в залах суду. Ми встановимо особистості всіх тих, хто катував, хто знущався, хто приніс це звірство з Росії сюди, на українську землю", - сказав він.

15 вересня у звільненому Ізюмі виявили масове поховання на сотні людей

16 вересня в деокупованому Ізюмі Харківської області розпочали ексгумацію тіл у місцях масового поховання. Ймовірно їх кількість перевищуватиме число загиблих у Бучі на Київщині. Керівник Нацполіції Ігор Клименко повідомив, що там орієнтовно 445 могил.

17 вересня голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що серед тіл з масового поховання в Ізюмі Харківської області, які були ексгумовані у п’ятницю, 16 вересня, 99% мають ознаки насильницької смерті.

Очільник Ізюмської районної військової адміністрації Степан Масельський розповів, що вбитих росіянами людей в Ізюмі не менше за тисячу.

Центр при РНБО повідомив, що окупанти називають постановкою масові вбивства в Ізюмі, хоча більшість людей загинула під час російських ракетних ударів.

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