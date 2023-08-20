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Папа Римський закликав до молитви за Україну

20 серпня, 2023 неділя
16:21
Світ Папа Римський Франциск

Наприкінці недільної зустрічі з паломниками Папа Римський Франциск висловив занепокоєння щодо ситуації в Нігері та закликав молитися за всі народи, що страждають від насильства та війн, особливо за Україну

Про це інформують у Vatican News.

"Дорогі браття й сестри, я із занепокоєнням слідкую за тим, що відбувається у Нігері. Приєднуюся до заклику єпископів на підтримку миру в країні та стабільності в регіоні Сахелю. Супроводжую молитвами зусилля міжнародної спільноти, спрямовані на те, щоб якнайшвидше знайти мирне вирішення для добра всіх. Молімося за дорогий нігерський народ", - сказав єпископ.

Папа Римський закликав молитися про мир для всіх народів, поранених війнами та насильством.

"Особливо молімося за Україну, яка страждає вже тривалий час", - додав Франциск.

Позиція Ватикану щодо війни в Україні

Наприкінці квітня Папа Римський Франциск заявив, що Ватикан бере участь у миротворчій місії, щоби спробувати покласти край конфлікту між Росією та Україною.

"Зараз триває місія, але вона ще не оприлюднена. Коли вона буде оприлюднена, я розповім про це", - сказав Папа репортерам під час зворотного рейсу з Угорщини.

Згодом і Київ, і Москва заперечили інформацію про цю ініціативу.

Однак 10 травня держсекретар Ватикану кардинал П'єтро Паролін сказав, що "це не були відмови".

"Вони сказали, що нічого про це не знають, але потім були контакти, де з'ясувалося з обох сторін, що це було непорозуміння", - сказав він.

На початку червня кардинал Маттео Дзуппі побував у Києві й зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Омбудсмен Дмитро Лубінець розповів представникові Ватикану про вбивства, зґвалтування і викрадення українських дітей військовими РФ.

28 червня Дзуппі прибув до Москви й зустрівся з дитячою омбудсменкою Львовою-Бєловою, яку підозрюють у масовому викраденні українських дітей.

4 липня кардинал Дзуппі повідомив, що працює над механізмом повернення депортованих українських дітей.

30 липня Папа Римський Франциск під час недільної відправи у Ватикані звернувся із закликом до Росії відновити дію Чорноморської зернової угоди, яка дозволяла Україні безпечно транспортувати зерно. Зеленський назвав цей заклик важливим.

3 серпня під час зустрічі з українською молоддю Папа Франциск запевнив у своїй молитві за Україну та попросив вибачення за "неспроможність зробити щось більше". 

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Суспільство
Війна з Росією
Папа Римський Франциск
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