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Папа Римський закликав російську молодь "сіяти зерна примирення"

26 серпня, 2023 субота
18:09
Світ Папа Римський

Папа Римський Франциск по відеозв'язку виступив перед російською молоддю у Санкт-Петербурзі: він закликав їх "сіяти зерна примирення"

Про це інформують у Vatican News.

Зазначається, що у Росії у Санкт-Петербурзі відбулась зустріч католицької молоді, у якій взяли участь близько 400 осіб. Папа Римський під час відеомосту з ними підкреслив, що "Божа любов призначена для всіх, і Церква – для всіх", закликавши юних росіян стати "сіячами примирення". 

"Бажаю вам, молодим росіянам, покликання бути ремісниками миру посеред стількох конфліктів, посеред різних проявів поляризації, які є з усіх боків, які переслідують наш світ. Я заохочую вас бути сіячами, сіяти зерна примирення, маленькі зернятка, які в цю зиму війни не проростуть у замерзлій землі, але розквітнуть майбутньою весною. Як я сказав у Лісабоні: майте відвагу замінити страхи мріями", - сказав Папа Римський.

Позиція Ватикану щодо війни в Україні

Наприкінці квітня Папа Римський Франциск заявив, що Ватикан бере участь у миротворчій місії, щоби спробувати покласти край конфлікту між Росією та Україною.

"Зараз триває місія, але вона ще не оприлюднена. Коли вона буде оприлюднена, я розповім про це", - сказав Папа репортерам під час зворотного рейсу з Угорщини.

Згодом і Київ, і Москва заперечили інформацію про цю ініціативу, однак 10 травня держсекретар Ватикану кардинал П'єтро Паролін сказав, що "це не були відмови".

"Вони сказали, що нічого про це не знають, але потім були контакти, де з'ясувалося з обох сторін, що це було непорозуміння", - сказав він.

На початку червня кардинал Маттео Дзуппі побував у Києві й зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Омбудсмен Дмитро Лубінець розповів представникові Ватикану про вбивства, зґвалтування і викрадення українських дітей військовими РФ.

28 червня Дзуппі прибув до Москви й зустрівся з дитячою омбудсменкою Львовою-Бєловою, яку підозрюють у масовому викраденні українських дітей. 4 липня кардинал Дзуппі повідомив, що працює над механізмом повернення депортованих українських дітей.

30 липня Папа Римський Франциск під час недільної відправи у Ватикані звернувся із закликом до Росії відновити дію Чорноморської зернової угоди, яка дозволяла Україні безпечно транспортувати зерно. Зеленський назвав цей заклик важливим.

3 серпня під час зустрічі з українською молоддю Папа Франциск запевнив у своїй молитві за Україну та попросив вибачення за "неспроможність зробити щось більше". 

Україна
Росія
Ватикан
Війна з Росією
Папа Римський Франциск
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