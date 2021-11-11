Пенітенціарна служба Грузії оприлюднила відео з Саакашвілі у тюремній лікарні: Денісова закликала ООН "відреагувати на катування"

Про це Денісова написала у Telegram, передає Еспресо.TV.



"Відеозапис засвідчує факт катування та жорстокого поводження з Міхеілом, що є грубим порушенням ст. 3 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод", - заявила Денісова.





Омбудсман додала, що за практикою Європейського суду з прав людини, "поводження визнається нелюдським при досягненні навіть мінімального рівня жорстокості, виходячи з віку та стану здоров’я постраждалого, та "таким, що принижує гідність”, якщо воно мало на меті викликати у потерпілого почуття страху, муки і меншовартості, а відтак принизити та зневажити”.



Денісова закликала Комітет ООН проти катувань відреагувати на “факт застосування тортур до громадянина України Міхеіла Саакашвілі під час поміщення до виправної установи №18 в місті Глдані”.



Обмудсмен також звернулася до Народного захисника Грузії Ніно Ломджарії ретельно розслідувати обставини порушення його прав на особисту безпеку та захист від катувань працівниками Спеціальної пенітенціарної служби.

Нагадаємо, 1 жовтня прем'єр Грузії заявив, що експрезидент Міхеіл Саакашвілі заарештований і переведений до пенітенціарної установи.

2 жовтня стало відомо, що Саакашвілі оголосив у в'язниці голодування та назвав себе політв'язнем.

8 листопада Мехеіла Саакашвілі вивезли з в'язниці гелікоптером. Його перемістили до медзакладу для обвинувачених і засуджених.

9 листопада уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова заявила, що Міхеіла Саакашвілі побили перед вивезенням із тюрми.

Народна депутатка від "Слуги Народу" Єлизавета Ясько повідомила, що адвокатів експрезидента Грузії не пускають до в'язниці у Глдані.

За словами Денісової, 10 листопада Саакашвілі не допустили на судове засідання у його справі.

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