Пенітенціарна служба Грузії оприлюднила відео з Саакашвілі у тюремній лікарні: Денісова закликала ООН "відреагувати на катування"
Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова закликала ООН відреагувати на відео Спеціальної пенітенціарної служби Грузії, на якому, на думку омбудсмена, зафіксовано “факт жорстокого поводження” з експрезидентом Грузії Міхеілом Саакашвілі перед переміщеням до лікарні виправної установи №18 в місті Глдані
Про це Денісова написала у Telegram, передає Еспресо.TV.
"Відеозапис засвідчує факт катування та жорстокого поводження з Міхеілом, що є грубим порушенням ст. 3 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод", - заявила Денісова.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.03
Купівля 26.03Продаж 26.26
-
EUR
Купівля 29.82Продаж 30.22
- Актуальне
- Важливе