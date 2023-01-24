Пентагон планує продовжити навчання для нових підрозділів ЗСУ в Німеччині

Про це повідомляє видання Укрінформ із посиланням на пресбрифінг речника міністерства оборони США генерал Патрік Райдер.

"Навчання почалися в середині січня", - зауважив генерал і уточнив, що їхня тривалість розрахована приблизно на шість тижнів, і як тільки вони завершаться, навчені підрозділи повернуться в Україну.

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Окрім цього, Райдер припустив, що програма навчань може бути продовжена для наступних підрозділів з України.

"Ми зберігаємо можливість продовжувати цю програму, тож це не одноразова програма. І Україна прийматиме рішення щодо відправки додаткових сил для проходження цього циклу",- зауважив він.

Генерал також зазначив, що в Пентагоні очікують цього від української сторони.

"Але, зрештою, це їхнє рішення, яке враховуватиме ситуацію на місцях", - підкреслив представник міністерства оборони США.

19 січня стало відомо, що Пентагон просить війська США в Південній Кореї передати частину свого обладнання для України.

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