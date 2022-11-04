Пентагон проведе секретну зустріч щодо збільшення виробництва зброї

Про це повідомили у Reuters з посиланням на заяву прессекретаря Пентагону Еріка Пахона.

За його словами, Заступник міністра оборони Кет Хікс проведе секретну зустріч із провідними оборонними підрядниками США для обговорення стратегії національної оборони наступного тижня. На зустрічі зокрема мають розглянути шляхи розв'язання проблем ланцюга постачання зброї на тлі очікуваного зростання попиту на зброю з боку союзників США через вторгнення РФ до України.

У агентстві підкреслили, що серед посадових осіб Пентагону зростає занепокоєння з приводу того, що провідні американські оборонні постачальники зіткнуться з різким зростанням замовлень на зброю з європейських країн, таких як Німеччина та Польща, на тлі побоювань щодо амбіцій президента Росії Володимира Путіна в регіоні.

Зазначається, що попередні зустрічі між офіційними особами Пентагону та провідними виробниками зброї були присвячені Україні та розробці гіперзвукової зброї.

Попри глобальний інтерес до зброї, великі американські виробники продовжують посилатися на обмежений ринок праці й проблеми з ланцюжками постачань, що зберігаються, через пандемію коронавірусу, щоб знизити очікування щодо того, як швидко вони зможуть виконати ці замовлення.

"Ми почули занепокоєння промисловості з приводу проблем із ланцюжками постачання та проблем з робочою силою - і ми поділяємо їх", - сказав головний закупник зброї Пентагону Біл Лаплант.

У Reuters додають, що вторгнення Росії в Україну спонукало такі країни, як Сполучені Штати та Німеччина, підняти свої оборонні витрати до рекордного рівня.

26 жовтня компанія-виробник Raytheon Technologies повідомила, що вже передала комплекси NASAMS уряду США й незабаром Україна отримає дві перші системи.

28 жовтня міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Україна отримає перші системи ППО NASAMS на початку листопада. 1 листопада у Пентагоні заявили, що США передадуть Україні 8 систем ППО NASAMS, 2 з них надійдуть найближчим часом.

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