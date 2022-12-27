"Еспресо" зібрав топ позитивних новин дня за 27 грудня, які можуть підбадьорити українців, попри складні часи.

Російській церкві – російську назву

Конституційний суд України визнав конституційним закон, який зобов'язує УПЦ Московського патріархату змінити назву таким чином, аби вона вказувала на її приналежність Росії. Розгляд питання тривав майже 4 роки. КСУ ухвалив рішення у справі за поданням 49 народних депутатів.

Ухвалений у 2018 році закон, який неодноразово оскаржували, передбачає, що релігійна організація, чий центр управління знаходиться в країні, визнаній агресором, зобов'язана вказувати це у своїй назві.

Світлі свята

Українці можуть розраховувати на кілька днів безперебійного світла на свята, якщо до цього часу окупанти не обстрілюватимуть критичну інфраструктуру країни, повідомили в Міненерго. У відомстві наголошують, що щодня ситуація в енергосистемі України налагоджується, відтак вдається збільшити виробництво електроенергії та доставити її споживачам.

Крім того, після ремонту увімкнули блок однієї з ТЕС, заявили в Укренерго. Однак, попри це, наявної потужності в енергосистемі все ще не вистачає, оскільки рівень споживання енергії збільшується. Тому в областях встановлено ліміти споживання, перевищення яких призведе до застосування аварійних відключень.

Мінус тисяча кремлівських агітаторів та арешт майна російського олігарха

Під час повномасштабної війни СБУ викрила понад 1 тис. ворожих інтернет-агітаторів, які поширювали фейки про війну в Україні. Половина з них вже отримали повідомлення про підозру, а 230 засуджено. Також було заблоковано понад 2 мільйони фейкових акаунтів у соцмережах і 45 масштабних ботоферм. Українські спецпризначенці заявляють, що зараз російські інформаційні диверсії вже не несуть такої загрози, як раніше.

Ще одною втішною новиною нинішнього дня стала інформація від СБУ, що арештовано майно російського олігарха на майже 2 млрд грн. Чоловік входить до найближчого оточення вищого військово-політичного керівництва кремля Алішера Усманова. Встановлено місцезнаходження підпільних складів Росії, на яких зберігали понад 160 тис. тонн української залізної руди.

Приховану сировину намагались нелегально переправити морськими суднами на територію Росії.

Перелякані росіяни намагаються сховати літаки від "бавовни"

Після вибухів на аеродромі "Енгельс" росіяни передислокували частину авіації, на різні аеродроми, які можуть їх приймати, утримувати, обслуговувати. Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат. Він додав, що стратегічна авіація – розосереджена.

"Після вчорашніх відомих подій бачимо, що літаки там розосереджені, саме стратегічна авіація, йдеться про аеродром "Енгельс". Безумовно, там іще залишається певна кількість літаків, але чимало з них уже передислоковано на різні аеродроми", – сказав він.

Рашисти втратили всі танки, які були в строю до 24 лютого

Як зазначають наші воїни, ЗСУ мають перевагу на Луганщині й невдовзі буде реалізовано важливий план. Командир роти 112 бригади ТрО, радник оборонного комітету Юрій Федоренко повідомив, що нам вдасться реалізувати загальний задум і "відгризти" важливі логістичні центри Луганщини.

"Це трапиться незабаром, це не питання пів року, це питання місяців, які попереду", – пояснив військовослужбовець.

У вечірньому зведенні Генштабу повідомляють, що у звʼязку зі значними втратами особового складу серед окупантів, у Луганській області відзначається збільшення випадків дезертирства.

Окрім того, підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили пункт управління, 6 районів зосередження живої сили та військової техніки противника, склад боєприпасів, а також один інший важливий військовий об’єкт.

Як зазначав експерт Defense Express Іван Киричевський, якщо опиратися на дані Генштабу виходить, що росіяни втратили всі свої танки, які були в строю до початку війни.

"Очевидно, значна кількість - 1,5 тис.- була повернута з бази консервації. Щоб відновити один танк росіянам доводиться роздягати на запчастини приблизно 3-4 машин", – сказав він.

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