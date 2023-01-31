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Війна з Росією: хроніка
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Огляд

Переможні новини 342-го дня війни: до літа ЗСУ можуть повернути Крим, ексочільник Пентагону та президент Литви закликав передати Україні винищувачі, Франція дасть ще 12 САУ Caesar

Юрій Мартинович
31 січня, 2023 вiвторок
21:10
Перемога України переможні новини

31 січня колишній очільник Пентагону та президент Литви закликали західних союзників передати Україні винищувачі та далекобійні ракети, ЗСУ знищили 5 легкомоторних розвідувальних човнів та ліквідували 850 окупантів, за прогнозами Буданова, Україна має шанси повернути Крим вже до літа

Екскерівник Пентагону закликав США якнайшвидше передати Україні винищувачі та далекобійні ракети

Колишній очільник Пентагону Марк Еспер (2019-2020) закликав США не зволікати і якнайшвидше передати Україні сучасні винищувачі та далекобійні ракети. Він сказав, що оголошена на "Рамштайні" допомога не встигне надійти до України до запланованого російського наступу в березні. Тому Білий дім повинен не зволікати з наданням ЗСУ далекобійних ракет ATACMS і винищувачів F-16.

Президент Литви заявив, що нав’язані РФ "червоні лінії треба перетнути" і дати Україні більше сучасної зброї

Президент Литви Ґітанас Науседа також підтримав передачу Україні винищувачів і далекобійних ракет, підкресливши, що вони є важливою допомогою на цьому етапі війни.

Науседа заявив, що "червоні лінії" нав'язує демократичним країнам Росія через погрози та залякування. Водночас багато обмежень, які були на початку повномасштабного вторгнення РФ, західні партнери вже подолали, підкреслив президент Литви. Як приклад він навів Німеччину, яка спершу обіцяла лише каски та бронежилети, а потім передала бойові танки й інше озброєння.

Олексій Резніков обговорить з президентом Франції можливе постачання F-16 для ЗСУ

Міністр оборони Олексій Резніков зустрінеться з президентом Франції Емманюелем Макроном та обговорить можливість постачання Україні винищувачів F-16. Ще 30 січня президент Франції наголосив, що цей крок залежатиме від кількох факторів, включаючи необхідність уникати ескалації та запевнення, що літаки "не торкнуться російської землі".

ЗСУ знищили 5 легкомоторних човнів, на яких пересувались російські розвідники

Начальник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Євген Єрін повідомив, що ситуація на Таврійському напрямку залишається складною, але контрольованою. За його словами, спостерігалася певна активність ворожих розвідувальних груп на малих човнах у районі островів.

"Наші воїни виявили й знищили, як мінімум п'ять малих легкомоторних човнів, на яких ворог здійснював пересування. Також були збиті кілька БПЛА, знищено склади боєприпасів ворога на Запорізькому напрямку", - сказав Єрін.

За добу ЗСУ ліквідували 850 російських окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила на українській землі щонайменше 127 500 солдатів, 3201 танк, 1951 БПЛА. Зокрема, за останню добу ЗСУ ліквідували 850 солдатів РФ, 9 їх бойових бронемашин і 4 безпілотники.

Україна має змогу повернути окупований РФ Крим до літа 2022 року

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов вважає, що ЗСУ в змозі повернути окупований Росією Крим до літа поточного року. На запитання, чи вважає він, що деокупація Криму може спонукати президента Росії Володимира Путіна застосувати ядерну зброю, Буданов сказав: "Це неправда. І Крим нам повернуть. Я вам більше скажу: все почалося в Криму в 2014 році, і на цьому все закінчиться".

Ще 12 гаубиць CAESAR  від Франції 

Франція надасть Україні ще 12 гармат Caesar на додаток до вже поставлених 18, які було надано у попередні місяці. Про це сказав міністр оборони Франції Себастьян Лекорню після зустрічі з Олексієм Резніковим. Відзначимо, Франція у травні та червні 2022 року вже поставила українській армії 18 гармат Caesar – флагмана французької артилерії.

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