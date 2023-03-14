Фінляндія може передати Україні винищувачі Hornet

Про це заявила прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін.

Вона зазначила, що зараз Фінляндія очікує на прибуття нових винищувачів F-35. Тож коли старі винищувачі Hornet будуть зняті з експлуатації в країні, можна буде обговорити їхнє подальше використання, але не на шкоду обороноздатності країни.

"Чим ми зможемо допомогти [Україні]? Питання буде вирішуватися через співпрацю з усіма сторонами, які займаються зовнішньою та безпековою політикою", - наголосила Марін.

До коаліції по спецтрибуналу для РФ приєдналося ще дві країни

Створення спеціального трибуналу для Росії у зв'язку із злочинами в Україні підтримують уже 32 країни

Про це повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

"Ще дві країни приєдналися до Коаліції за створення спеціального трибуналу у справі про злочин агресії проти України", - розповів він.

За словами Кулеби, 32 держави зараз працюють разом, щоб притягнути до відповідальності найвище політичне та військове керівництво Росії.

Укроборонпром розпочав виробництво 125-мм снарядів для танків

Державний концерн "Укроборонпром", який є стратегічним виробником озброєння та військової техніки, розпочав виробництво 125-мм снарядів для танкової гармати

Про це повідомили у Міноборони.

У відомстві зазначили, що це вже другий боєприпас, виробництво якого підприємства концерну розгорнули у тісному партнерстві з країною НАТО за кордоном.

"На замовлення Міністерства оборони України вже поставлено першу партію 125-мм снарядів для танків Т-64, Т-72 та Т-80, якими Сили безпеки та оборони України б'ють окупантів", – розповіли в оборонному відомстві.

Наголошується, що Україна вперше за часи незалежності розгорнула власне виробництво боєприпасів – мінометних мін 82 мм та 120 мм, артилерійських пострілів 122 мм та 152 мм, а тепер і танкових снарядів 125 мм.

Польща може передати Україні винищувачі МіГ-29 протягом кількох тижнів

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький повідомив, що Україні можуть передати польські винищувачі МіГ-29 протягом 4-6 тижнів

Про це він сказав на брифінгу 14 березня.

Журналіст нагадав, що президент Польщі Анджей Дуда заявляв про готовність країни передати свої винищувачі МіГ-29 Україні.

"Це може статися протягом найближчих 4-6 тижнів", — пояснив Моравецький.

Рада ЄС затвердила збільшення на 2 млрд євро фонду миру, з якого фінансують військову допомогу Україні

14 березня рада Європейського Союзу затвердила збільшення на 2 мільярди євро фонду миру, з якого також фінансують військову допомогу Україні

Про це інформує пресслужба ради ЄС.

"Європейський фонд миру тепер став невіддільною частиною підтримки ЄС у сприянні миру та безпеці в усьому світі. Сьогоднішнє рішення доводить фінансову стелю Європейського фонду миру до понад 7,9 млрд євро. Забезпечення фінансової стійкості цього інструменту має вирішальне значення для нашої підтримки не лише України, а й наших партнерів в інших частинах Європи, Африка та Близького Сходу, оскільки потреби продовжують виникати", - сказав верховний представник із закордонних справ і політики безпеки ЄС Жозеп Боррель.

ЗСУ продовжить оборону Бахмута

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Було прийнято рішення про подальше утримання й захист міста Бахмут.

"Розглянувши перебіг оборонної операції на Бахмутському напрямку, усі члени Ставки висловили спільну позицію щодо подальшого утримання й захисту міста Бахмут", - повідомили в Офісі президента.

Авіація України завдала 9 ударів по ворогу

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Авіація Сил оборони за добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження особового складу противника.