Переможні новини 384-го дня війни: виробництво 125-мм снарядів, МіГ-29 від Польщі та оборона Бахмута
14 березня відзначилося низкою заяв закордонних партнерів щодо надання Україні винищувачів. Крім того, Україна продовжує налагоджувати своє виробництво снарядів
Фінляндія може передати Україні винищувачі Hornet
Про це заявила прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін.
Вона зазначила, що зараз Фінляндія очікує на прибуття нових винищувачів F-35. Тож коли старі винищувачі Hornet будуть зняті з експлуатації в країні, можна буде обговорити їхнє подальше використання, але не на шкоду обороноздатності країни.
"Чим ми зможемо допомогти [Україні]? Питання буде вирішуватися через співпрацю з усіма сторонами, які займаються зовнішньою та безпековою політикою", - наголосила Марін.
До коаліції по спецтрибуналу для РФ приєдналося ще дві країни
Створення спеціального трибуналу для Росії у зв'язку із злочинами в Україні підтримують уже 32 країни
Про це повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба.
"Ще дві країни приєдналися до Коаліції за створення спеціального трибуналу у справі про злочин агресії проти України", - розповів він.
За словами Кулеби, 32 держави зараз працюють разом, щоб притягнути до відповідальності найвище політичне та військове керівництво Росії.
Укроборонпром розпочав виробництво 125-мм снарядів для танків
Державний концерн "Укроборонпром", який є стратегічним виробником озброєння та військової техніки, розпочав виробництво 125-мм снарядів для танкової гармати
Про це повідомили у Міноборони.
У відомстві зазначили, що це вже другий боєприпас, виробництво якого підприємства концерну розгорнули у тісному партнерстві з країною НАТО за кордоном.
"На замовлення Міністерства оборони України вже поставлено першу партію 125-мм снарядів для танків Т-64, Т-72 та Т-80, якими Сили безпеки та оборони України б'ють окупантів", – розповіли в оборонному відомстві.
Наголошується, що Україна вперше за часи незалежності розгорнула власне виробництво боєприпасів – мінометних мін 82 мм та 120 мм, артилерійських пострілів 122 мм та 152 мм, а тепер і танкових снарядів 125 мм.
Польща може передати Україні винищувачі МіГ-29 протягом кількох тижнів
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький повідомив, що Україні можуть передати польські винищувачі МіГ-29 протягом 4-6 тижнів
Про це він сказав на брифінгу 14 березня.
Журналіст нагадав, що президент Польщі Анджей Дуда заявляв про готовність країни передати свої винищувачі МіГ-29 Україні.
"Це може статися протягом найближчих 4-6 тижнів", — пояснив Моравецький.
Рада ЄС затвердила збільшення на 2 млрд євро фонду миру, з якого фінансують військову допомогу Україні
14 березня рада Європейського Союзу затвердила збільшення на 2 мільярди євро фонду миру, з якого також фінансують військову допомогу Україні
Про це інформує пресслужба ради ЄС.
"Європейський фонд миру тепер став невіддільною частиною підтримки ЄС у сприянні миру та безпеці в усьому світі. Сьогоднішнє рішення доводить фінансову стелю Європейського фонду миру до понад 7,9 млрд євро. Забезпечення фінансової стійкості цього інструменту має вирішальне значення для нашої підтримки не лише України, а й наших партнерів в інших частинах Європи, Африка та Близького Сходу, оскільки потреби продовжують виникати", - сказав верховний представник із закордонних справ і політики безпеки ЄС Жозеп Боррель.
ЗСУ продовжить оборону Бахмута
Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Було прийнято рішення про подальше утримання й захист міста Бахмут.
"Розглянувши перебіг оборонної операції на Бахмутському напрямку, усі члени Ставки висловили спільну позицію щодо подальшого утримання й захисту міста Бахмут", - повідомили в Офісі президента.
Авіація України завдала 9 ударів по ворогу
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Авіація Сил оборони за добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження особового складу противника.
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